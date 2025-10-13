Общество

Депутаты Госдумы предложили запретить требовать у людей справки о доходах

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев и Сардана Авксентьева направили обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением запретить требовать у людей справки, которые госорганы могут получить сами.

«Считаем необходимым привести практику всех ведомств в соответствие с государственной политикой цифровой трансформации и полностью исключить требование о предоставлении гражданами справок о доходах и других документов и информации, которые можно получить по каналам СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия)»,— сказано в документе.

Отмечается, что одним из ключевых приоритетов госполитики, закрепленных в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», является создание клиентоцентричных госуслуг, государством взят курс на предоставление государственных и муниципальных услуг в проактивном режиме, с учетом освобождения граждан от необходимости сбора избыточных справок и документов.

Также подчеркивается, что при обращении за получением целого ряда государственных и муниципальных услуг граждане по-прежнему сталкиваются с требованием предоставлять справки, что создает неудобства и затягивает процесс получения социально значимых услуг, противоречит законодательству и является избыточным административным барьером, который увеличивает нагрузку на граждан, бухгалтерии и иные структурные подразделения предприятий, госорганы.

«Несмотря на закрепленную положениями Федерального закона №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" обязанность компетентных органов направлять органам, предоставляющим государственные и муниципальные услуги, по их межведомственным запросам документы и информацию, на практике ведомства продолжают требовать от заявителей дополнительные данные», — уточняется в документе.

Авторы обращения отмечают, что информационный обмен между информационными системами федеральных органов исполнительной власти осуществляется с применением СМЭВ в соответствии с постановлением правительства РФ №697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия».

В документе также прописано, что Федеральная налоговая служба обладает всеми необходимыми сведениями о доходах и суммах налогов граждан и предоставляет их компетентным органам по каналам СМЭВ, а успешный опыт Социального фонда России, который при назначении соответствующего единого пособия получает данные о доходах граждан в автоматическом режиме, доказывает, что технология для отказа от справки о доходах уже эффективно работает, пишет РИА Новости.

«Просим вас, уважаемый Максут Игоревич, проработать вопрос о соблюдении компетентными органами требований Федерального закона, введении единого для всех органов власти запрета запрашивать у граждан справки о доходах и иные документы, обеспечить повсеместный переход на получение необходимых сведений из информационных систем федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, иных органов и организаций в рамках СМЭВ», — говорится в документе.