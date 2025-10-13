Общество

Псковская область стала одним из ключевых вопросов на заседании СК России

Под руководством председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина состоялось заседание штаба по координации поисковой и архивной работы. На заседании были озвучены результаты разведывательно-поисковых мероприятий и эксгумационных работ, проведенных в текущем году на территории Псковской, Смоленской и Херсонской областей, а также ЛНР. В местах раскопок были извлечены останки десятков военнопленных и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает Telegram-канал «Следком».

Фото здесь и далее: «Следком» / Telegram

Особое внимание было уделено расследованию уголовного дела о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. Следователями ГСУ СК России собраны материалы, на основании которых судами различных регионов страны вынесены 34 решения о признании деяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников геноцидом.

В этом году ГСУ СК России исполнено 19 запросов об оказании правовой помощи Генеральной прокуратуре Республике Беларусь в вопросах установления обстоятельств деятельности оккупационных властей и украинских, польских, литовских бандформирований на территории Республики Беларусь.

Еще одной темой заседания стало сохранение исторической памяти о защитниках Отечества. В текущем году в ГСУ возбуждено 18 уголовных дел по фактам повреждения и уничтожения на территории иностранных государств мемориальных объектов, увековечивающих подвиг советских воинов. Отмечено, что во взаимодействии с МИД России и Министерством обороны РФ ведется работа по созданию реестра мемориальных объектов и воинских захоронений времен Великой Отечественной войны на территории иностранных государств.

Начальник управления Президента РФ по общественным проектам, ответственный секретарь Российского организационного комитета «Победа» Сергей Новиков рассказал о поисковой работе по установлению мест захоронений бойцов Красной армии и мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, а также жертв преступлений украинских неонацистов. Он предложил создать межведомственную рабочую группу в целях оптимизации совместной деятельности.

В выступлении руководителя АНО «Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации» Елена Малышевой прозвучали детали реализации проектов «Место памяти. Общественный дозор» и «Архивный десант». По ее словам, сейчас, при наличии уже сформированной методической базы, и академии СКР, кадетские корпуса станут опорным ядром «Архивного десанта». Она также рассказала о Цифровом Портале, на котором собирается информация о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, и поблагодарила сотрудников ведомства за вклад в сохранение и защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.

Руководитель СК России по Брянской области Алексей Кузьмичев доложил о мероприятиях по созданию музейно-мемориального комплекса жертв-узников нацистского концлагеря «ДУЛАГ-142». Руководитель СК России по Херсонской области озвучил результаты работы по обнаружению останков бойцов Красной армии и уничтоженных нацистами и их пособниками мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, а также жертв преступлений украинских неонацистов.

В рамках заседания Штаба участникам представлены новые экспонаты музея СК России, обнаруженные в ходе поисковой экспедиции на территории Монголии.

Подводя итоги работы Штаба в текущем году, Председатель СК России поблагодарил присутствующих за активную гражданскую позицию и стремление защищать доброе имя павших воинов-освободителей:

«Помнить и знать уроки войны – значит иметь возможность предотвратить трагедии в настоящем и будущем», – резюмировал председатель, также добавив, что он поставил ряд задач на 2026 год и определил сроки их исполнения.

В завершение мероприятия состоялась передача вещественных доказательств фактов геноцида советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны Национальному центру исторической памяти при Президенте РФ. Ряд предметов будут включены в музейные фонды. В заключительной части мероприятия состоялась церемония награждения.