Обнаруженные на массовом захоронении жертв времен войны под Псковом костные останки передадут для захоронения

Костные останки, обнаруженные на массовом захоронении жертв времен Великой Отечественной войны в псковской деревне Подборовье-1, будут переданы для дальнейшего захоронения, сообщили в Следкоме России.

Фото здесь и далее: Следком

Главное управление криминалистики СК России в рамках реализации плана работы Штаба по координации поисковой и архивной работы СК России на 2025 год проводятся разведывательные и поисковые работы, направленные на выявление фактов злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников против мирного населения, совершенных в годы Великой Отечественной войны.

В ходе проводимой работы сотрудники ГУК (Криминалистического центра) СК России во взаимодействии с поисковыми отрядами и представителями регионального управления СКР провели тщательное обследование территории деревни Подборовье-1 в Псковской области с использованием технических средств, имеющихся в арсенале криминалистов.

При проведении разведывательных раскопок сотрудники СК России с помощью георадара обнаружили противотанковый ров с останками погибших в ходе Великой Отечественной войны. Благодаря грамотному применению глубинного металлоискателя криминалистам удалось найти металлические фрагменты одежды и обуви. Эксгумированы останки пяти человек, из которых трое, предположительно, являлись военнослужащими, что подтверждается найденными рядом солдатскими медальонами.

Следователями назначены судебно-медицинские экспертизы, после проведенных исследований костные останки будут переданы для дальнейшего захоронения. Поисковые работы в указанной местности продолжаются.

По имеющимся сведениям, в окрестностях деревни Подборовье-1 Торошинской волости мог располагаться перевалочный пункт для военнопленных, которые впоследствии распределялись в лагеря «Шталаг» и «Дулаг», функционировавшие на территории Псковской области. На предполагаемом месте захоронения советских граждан расположен валун с табличкой из гранита, установленный на основании воспоминаний очевидцев того времени, видевших расстрелы военнопленных и мирных граждан. Тела не увозили, а хоронили на месте.

Подобные преступления не имеют сроков давности, и Следственный комитет России продолжит работу по их фиксации и доказыванию.