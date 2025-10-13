Общество

В Островской больнице открылось отделение профилактики после капремонта

В Островской межрайонной больнице по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» завершен капитальный ремонт помещений под отделение профилактики, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: министерство здравоохранения Псковской области

Ранее в здании находилось терапевтическое отделение. Были палаты, не приспособленные под первичный прием пациентов. Теперь же у каждого врача свой кабинет.

Здесь проходят диспансеризацию, медицинский осмотр для получение справок — водительских и для хранения оружия, платные услуги. Принимают в том числе по субботам.