Общество

Три обновлённых офиса Сбербанка открылись с начала года в Пскове

Обновленные офисы Сбербанка открылись в Пскове по адресам: Рижский проспект, 29/31; улица Труда, 50; Октябрьский проспект, 23/25, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Пространства отделений стали более открытыми и удобными для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появились игровые зоны для детей и кофе-пойнты. В офисах можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера. Например, умные устройства и устройства умного дома Sber – музыкальные колонки SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberBox.

«Теперь у жителей Пскова появилось больше причин посетить Сбер для решения финансовых вопросов и, возможно, и просто отдохнуть. Мы хотим, чтобы в наших офисах люди чувствовали себя максимально комфортно – как в уютном коворкинге, например, или любимой кофейне. А использование современного оборудования и цифровых технологий позволяет решать все вопросы быстро и удобно», — сказал управляющий псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Также клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение «СберБанк Онлайн» на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, подключить сервисы для самозанятых и многое другое.