Общество

Со дна реки Утроя в Пыталово уже подняли более 12 тысяч кубометров ила

В Пыталовском муниципальном округе продолжается расчистка русла реки Утроя. Работы ведутся на территории города Пыталово за счет средств субвенции из федерального бюджета в области водных отношений. Финансирование на 2025 год — 9,5 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В настоящее время подрядная организация подняла со дна водоема уже более 12 тысяч кубических метров илистых отложений. На объекте работает тяжелая техника. Экскаваторы расчищают русло реки не только от илистых отложений, но и от скопившегося мусора и излишней растительности. Ожидаемый результат - охрана и снижение процесса загрязнения водного объекта, повышение водообеспечения населения, улучшение состояния гидрографической сети.

В министерстве природных ресурсов и экологии Псковской области проинформировали, что трехлетним проектом предусмотрена очистка 3,5 км реки. Всего планируется изъять 27 тысяч кубометров донных отложений. Полная стоимость контракта — 16,5 млн рублей. Подрядчик планирует завершить все намеченные работы уже в следующем году.

На сегодняшний день работы ведутся согласно утвержденному графику, рассказала глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева.

«Длительные интенсивные осадки в августе 2017 года сильно подняли уровень воды в реке Утроя, что вызвало подтопление улиц и жилых строений в городе, - рассказала предысторию реализации проекта руководитель муниципалитета. - Прогнозируя возможность повторения аналогичной ситуации, муниципалитет ходатайствовал в комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области (сейчас — министерство) о необходимости расчистки русла реки. В министерстве инициативу поддержали, был разработан проект на расчистку, заключен контракт на работы».

Она подчеркнула, что расчистка реки имеет очень важное значение.

«Расчистка реки для горожан имеет очень важное значение. Работы не только обеспечат стабильность жизнедеятельности людей, которые имеют домохозяйства вблизи реки, но и улучшат экологию, вернув реке способность к самовосстановлению», — прокомментировала Вера Кондратьева.

Напомним также, что в Пыталово движение по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Пыталово – Пыталовские Хутора с 0+000 по 0+132 километр приостановят до 15 сентября 2026 года для реконструкции моста через реку Утроя.