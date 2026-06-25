Условный срок получил пскович за незаконную регистрацию 10 сим-карт

Псковский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Пскова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 274.1 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

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Установлено, что мужчина в апреле 2025 года без личного присутствия гражданина и без предъявления паспорта незаконно зарегистрировал на его личные данные 10 сим-карт мобильного оператора.

Подсудимый в суде полностью признал свою вину, заявил о раскаянии в содеянном.

С учётом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначил наказание в виде лишения свободы условно.