Навязанная услуга

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать?»

М.Е. Салтыков-Щедрин

В мире бюрократии есть один железный закон: если проблему нельзя решить, её можно стандартизировать. А если проблемы нет вовсе — тем более. Потому что отсутствие проблемы — это не повод сидеть без дела. Необходимо срочно собрать совещание, создать рабочую группу, написать дорожную карту и методические рекомендации по ее прохождению. А в финале – утвердить ГОСТ, чтобы в дальнейшем уже без отклонений и колебании генеральной линии.

На днях деятельная чиновничья мысль добралась до литературы. Появился ГОСТ для писателей. Да, вы не ослышались. Не для мостов, не для лекарств, не для авиационных двигателей. Для поэтов и прозаиков. Казалось бы, бред. Но нет.

Согласно документу, писателем может считаться человек с высшим образованием, владеющий русским языком на уровне родного и обладающий «навыком сюжетно-фабульного построения литературного произведения, предназначенного для воплощения в аудиовизуальной форме».

Звучит бюрократически внушительно. Затрудняюсь предположить, кто автор этого административного шедевра, как там у него с образованием и сюжетно-фабульным мышлением. Потому что если воспринимать документ буквально, то у нас незамедлительно начинаются проблемы с классиками.

По уже сложившейся традиции, первым не проходит Пушкин. Не имел высшего образования, поэтому, видимо, отсеивается. Далее уже встревает Толстой. Лев Николаич тоже оказался студентом-недоучкой. Чехов формально образование получил, но медицинское. Стало быть, пусть себе склянки да пилюльки перебирает. На худой конец, опишет «Проблемы и перспективы применения клистирной трубки в условиях международной напряжённости», а в серьезное писательство – ни ногой.

С Фолкнером и Прустом ещё веселее. Их произведения написаны методом потока сознания, т.е. при полном отсутствии «сюжетно-фабульного построения», которое так полюбилось составителям документа. Получается, что они теперь не писатели?

Представляете себе комиссию, которая объясняет Льву Толстому, что его творчество не в полной мере соответствует ГОСТу? А я вот в 2026 году легко представляю.

Источник: pikabu.ru/@Chiliktolik

Бог с этим. Писатели были, есть и будут, несмотря ни на какие ГОСТы. Настоящая проблема начинается тогда, когда понимаешь: дело не в отдельном акте бюрократизма, а в бесконечном процессе производства бессмысленности.

Но и на это можно было бы прикрыть глаза. Если бы генерация случайных смыслов не выполнялась за счет налогоплательщиков.

Представьте, что вы наняли работников, чтобы они вам ремонт в квартире сделали. А они, вместо этого, ведут дискуссии по актуальной повестке, обсуждают, должен ли Криштиану Роналду выходить в стартовом составе или таки на усиление во втором тайме и изобретают вечный двигатель. А ремонт, ясное дело, стоит. Зато вам торжественно сообщают, что разработан единый стандарт поведения мастера при транзакции шуруповёрта между помещениями. Именно так сегодня выглядят многие бюрократические инициативы.

Главный вопрос здесь даже не «зачем», с этим всё как раз понятно. Любая разросшаяся система стремится воспроизводить себя и множить сущности. Если нет реальных задач, их начинают придумывать. Если все процессы уже описаны – не беда, опишем описание процессов. Если и этого мало — создают нормативную базу для нормативной базы. И обязательно многоступенчатую систему контроля.

Черт бы с ним – не мы первые, кто едет на этом коне. Вопрос в том, за чей счёт банкет?

Вся эта кипучая деятельность существует не в вакууме. Её оплачивают налогоплательщики. Те самые люди, которые вообще-то рассчитывают получить от государства довольно простые вещи: безопасность, работающую инфраструктуру, эффективное управление и понятные правила игры.

В Конституции граждане названы источником власти. Если перевести этот красивый юридический оборот на человеческий язык, получается простая конструкция: общество нанимает чиновников эффективно управлять процессами. Чтобы не было дефицита нужных товаров. Чтобы жизнь человека проходила в относительно комфортных и безопасных условиях – это ждут от профильных чиновников.

А вот ГОСТы для писателей и маникюрш не ждут – как-то так получается. Не нужен гражданам стандарт, регламентирующий нормативную глубину художественного проникновения. Однако в какой-то момент, пока одна часть госаппарата трудится над реальными задачами, другая часть начинает жить собственной жизнью.

И вот уже появляются ГОСТы на всё подряд. На писателей. На авторучки. На чемоданы. Даже на бутерброд придумали ГОСТ. И не планируют останавливаться.

Каждый новый документ сопровождается серьёзными лицами, экспертными заключениями и торжественными пресс-релизами. Я не удивлюсь, если целые департаменты, отложив остальное в сторону, ломали голову над тем, как загнать в рамки стандарта шариковую ручку. Словно от этого зависит судьба государства.

Хотя возникает вполне бытовой вопрос. Полвека люди писали этими ручками без Госстандарта. Что случилось? Кто-то умер? Кто-то получил двойку из-за неправильного диаметра колпачка?

Маникюр тоже как-то существовал без вмешательства стратегического государственного мышления. Клиентки не спрашивали мастера: «Извините, вы кутикулу удаляете по ГОСТу или у вас авторская методика?»

А вот бы, вместо бумажной активности космических масштабов, получилось добиться результатов там, где результаты действительно нужны.

Например, мусорная реформа идёт уже восьмой год. Где обещанная современная инфраструктура? Где глубокая сортировка отходов? Где прозрачная система переработки? В основном всё это продолжает существовать в презентациях и выступлениях чиновников, в лучшем случае, на уровне крафтового экоактивизма. Зато главный куратор реформы отличился – получил уголовное дело и сбежал в Америку.

А вот маркировок, кодов, реестров, регламентов и отчётности становится всё больше. Товары в магазинах выглядят так, будто их обклеивали стикерами фанаты футбольных альбомов Panini – каждый сантиметр упаковки занят QR-кодами, маркировками и служебной информацией. Может, это покупателю надо? Или производителю? Отнюдь. Зато где-то процветает чиновник, изобразивший работу, напридумывавший очередной административный барьер.

Еще такое неприятное наблюдение.

Мы любим иронизировать над европейской бюрократией, их бесконечными регламентами, директивами и нормативами на форму банана или размер крышечки. И совершенно справедливо иронизируем. Но зачем же сами идём той же дорогой? С той лишь разницей, что у нас сегодня нет ни лишних денег, ни лишнего времени. Как любит повторять президент, времени на раскачку нет – сегодня это видно невооруженным глазом.

Вот только складывается ощущение, что где-то существует огромный чиновничий офис, населённый людьми, которые каждое утро приходят на работу и мучительно думают: чем бы таким сегодня заняться?

Один придумывает учебник по физкультуре. Второй обсуждает, какие части женского тела следует заблюривать в кино. Третий создаёт ГОСТ для писателей.

Завтра наступит новый день. Чтобы оправдать своё существование, они придумают что-нибудь ещё. ГОСТ для вдохновения. Стандарт выгорания и творческого кризиса. Регламент допустимого использования метафор в устной и письменной речи. Почему нет? Если уж взялись стандартизировать литературу, останавливаться на полпути было бы нелогично.

В сухом остатке только один риторический вопрос.

Это действительно то, что нужно стране в 2026 году? Или всё-таки пора вспомнить, что эффективность измеряется не кубометрами произведённых бумажек, а количеством решённых проблем? Пока что ответ, увы, выглядит слишком очевидным. И именно поэтому как-то совсем не смешно.

Константин Калиниченко