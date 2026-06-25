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Меры профилактики мелиоидоза при поездках в жаркие страны назвали псковичам

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Необходимо соблюдать меры профилактики мелиоидоза при поездках в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и Океании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области. 

В России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда, где она посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов. В настоящее время россиянка госпитализирована в тяжелом состоянии.

Мелиоидоз – это особо опасное тропическое инфекционное заболевание. Возбудитель – Burkholderia pseudomallei, естественный компонент прикорневого слоя растений в эндемичных регионах мира.

Заражение происходит через прямой контакт кожи с почвой, загрязненной бактериями. Заболеваемость увеличивается после ураганов или сильных дождей, поскольку бактерии поднимаются на поверхность почвы. Также возможно заражение при попадании возбудителя в организм с воздухом и при употреблении зараженной пищи или воды. Известны случаи заражения людей от больных животных.

Мелиоидоз может поражать различные системы органов. Риск развития заболевания возрастает в возрасте старше 45 лет и/или при наличии сопутствующих заболеваний: сахарного диабета, заболеваний легких, печени, почек. Инкубационный период варьируется от 1 до 21 суток – в среднем девять дней, но может быть и весьма длительным – до нескольких лет.

Основные симптомы мелиоидоза – высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарея, абсцессы различной локализации.

Подавляющее большинство эндемичных по мелиоидозу стран являются популярными для туризма, в их числе – Вьетнам, Китай, Индонезия, Сингапур, Австралия, Таиланд, Индия, Мальдивы, Шри-Ланка, Непал и другие. В России уже регистрировались два завозных случая мелиоидоза из Таиланда – в 2017 и 2024 годах.

При планировании зарубежных поездок обязательно заранее нужно уточнить информацию об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания.

При посещении эндемичных стран необходимо соблюдать меры профилактики мелиоидоза:

  1. Избегайте контакта с почвой: не ходите босиком, используйте закрытую обувь, отдыхайте на шезлонгах или постеленном коврике, царапины и мозоли обязательно закрывайте пластырем;
  2. Не купайтесь в пресных водоемах, особенно стоячих или медленнотекущих;
  3. Избегайте поездок в районы с возможными наводнениями, а также исключите контакты с животными;
  4. Употребляйте только доброкачественные продукты и воду;
  5. Соблюдайте правила личной гигиены.

После возвращении из-за рубежа в случае ухудшения состояния здоровья следует незамедлительно обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о стране пребывания.

Роспотребнадзором разработана и используется высокочувствительная тест‑система для диагностики мелиоидоза, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя. В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации продолжает функционировать система «Периметр», которая анализирует эпидемические риски в режиме онлайн.

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