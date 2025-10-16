Великолучанам напомнили о возможности бесплатно привиться от гриппа

В Великих Луках продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинация особенно важна для детей, пожилых людей, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. В текущем эпидемиологическом сезоне актуальность вакцинации возрастает в связи с преждевременным наступлением холодного периода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.
Для проведения иммунизации великолучане могут воспользоваться услугами следующих медицинских учреждений:
Администрация также сообщает о возможности организации выездных прививочных бригад на предприятия. За получением подробной информации следует обращаться в поликлиники филиала великолукской «Великолукский межрайонный», либо в отдел здравоохранения администрации города Великие Луки.
Иммунизация проводится бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).