Общество

Великолучанам напомнили о возможности бесплатно привиться от гриппа

В Великих Луках продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинация особенно важна для детей, пожилых людей, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. В текущем эпидемиологическом сезоне актуальность вакцинации возрастает в связи с преждевременным наступлением холодного периода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Для проведения иммунизации великолучане могут воспользоваться услугами следующих медицинских учреждений:

Поликлиника №1 филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы, расположенная по адресу: улица Пионерская, дом 10.

Поликлиника № 2 филиала «Великолукский межрайонный» областной больницы, находящаяся по адресу: улица Дружбы, дом 11.

Поликлиника филиала «Великолукский» Детской городской больницы по адресу: улица Льва Толстого, дом 12, предназначенная для иммунизации детского населения.

Администрация также сообщает о возможности организации выездных прививочных бригад на предприятия. За получением подробной информации следует обращаться в поликлиники филиала великолукской «Великолукский межрайонный», либо в отдел здравоохранения администрации города Великие Луки.

Иммунизация проводится бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).