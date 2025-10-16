Приставы разъяснили псковичам, когда должнику грозит уголовная ответственность

Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов объяснило, что злостное уклонение от исполнения судебных решений грозит должникам не только дополнительными штрафами и арестом имущества, но и реальными уголовными статьями.

Фото: пресс-служба ГМУ ФССП России

В процессе исполнения судебных актов судебный пристав-исполнитель принимает предусмотренный действующим законодательством комплекс мер, направленных на побуждение должника исполнить требования исполнительного документа. Крайней мерой, применяемой после комплекса мер принудительного исполнения, в рамках исполнительного производства является привлечение должника к уголовной ответственности.

Уголовная ответственность предусмотрена за следующие преступления в исполнительном производстве:

неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (статья 157 УК РФ);

злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (статья 177 УК РФ);

незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации (статья 312 УК РФ);

неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта (статья 315 УК РФ).

За совершение указанных преступлений Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы (до одного года по статье 157 УК РФ и части1 статьи 315 УК РФ; до трех лет – по части 2 статьи 312 УК РФ; до двух лет – по остальным составам преступлений).

Уголовное наказание не означает, что должнику не придется исполнять ранее возложенные обязанности. Исполнительное производство будет находиться в исполнении в соответствии с законодательством об исполнительном производстве. Судебные приставы-исполнители также будут взыскивать исполнительский сбор, осуществлять арест имущества и банковских счетов, применять иные меры принудительного исполнения.

ГМУ ФССП России призывает граждан и юридических лиц своевременно исполнять возложенные на них судебными решениями обязательства, не дожидаясь применения крайней меры – привлечения к уголовной ответственности.