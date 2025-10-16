Общество

Ралли, десерты и Halloween: псковичей приглашают на мероприятия в ТДЦ Fjord Plaza

Масштабное мероприятие, приуроченное к финальному этапу Кубка содружества по ралли «Трофей Александра Невского», состоится в торгово-досуговом центре Fjord Plaza в Псковском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации ТДЦ.

Фото здесь и далее: ТДЦ Fjord Plaza

В центральном атриуме представят фотовыставку и ретроавтомобили. На парковке торгового центра 17 и 18 октября разместится единый парк сервиса Fjord Plaza ралли «Псков».

В субботу, 18 октября, с 12.00 до 16.00 будет проходить социальная акция, направленная на популяризацию ралли – день открытых дверей, где можно познакомиться с современной спортивной техникой, экипировкой, системами безопасности спортивного автомобиля, пообщаться с ведущими пилотами России.

«Приходите! С каждым годом мероприятие масштабнее и интереснее!» - сообщили в ТДЦ.

В торгово-досуговом центре Fjord Plaza найдутся занятия по душе для любого гостя. На фудкорте, например, можно попробовать азиатскую кухню.

«Азия, от которой не болит желудок - адаптированный, но запоминающийся вкус. Яркий Том Ям и настоящий Вьетнамский Фо Бо - классика, которая завоевала сердца тысяч гостей по всей России. Бистро - потому что быстро, но с душой. Что попробовать? Азиатские супы, супер-сытные воки, Бабл Ти, Манго-шейк и трендовые позиции: Кукси, Гриб Моэр, пигоди и многое другое», - добавили в ТДЦ.

Любители сменить обстановку могут могут заглянуть в новый магазин торгового центра и выбрать там мебель.

А в авторской кофейне каждый может попробовать свежие салаты, горячие блюда и, конечно же, сладкие десерты.

Также организаторы анонсировали детское мероприятие на Halloween.

«25 октября приглашаем детей на жутко веселую вечеринку Halloween. В центральном атриуме детей ждет анимационная программа, мастер-класс. А приходить надо в костюме! И тогда у вас будет возможность поучаствовать в конкурсе костюмов и получить приз!» - заключили в торговом центре.