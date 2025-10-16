Общество

Работников сельского хозяйства чествовали в Псковском районе

Представителей отрасли сельского хозяйства чествовали сегодня в Псковском районе, сообщается на странице главы района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Чествуем тружеников села! Представителей отрасли сельского хозяйства Псковского района сегодня, во Всемирный день хлеба, поздравили с профессиональным праздником. Молодежь, опытные аграрии и ветераны – наша гордость! В этом году погода проверила аграриев на прочность, действовать пришлось не благодаря, а вопреки. Но горевать о части потерянного урожая просто не было времени, подчас, одновременно приходилось заготавливать корма, заниматься жатвой и подготовкой озимых. В зале собрались люди, благодаря труду которых итоги этого сезона иначе, как результатом битвы за урожай не назовешь», - сообщила Наталья Федорова.

В сельхозпредприятиях заготовили более 37 тысяч тонн сенажа, более 3,5 тысяч тонн сена, около 40 тысячи тонн зеленой массы на силос. Валовый сбор зерна составил более 8 тысяч тонн при урожайности 29,1 центнера с гектара. Картофель собран с площади 117 гектаров, накопано 2641 тонна. Продолжается уборка рапса и других культур. В тепличном овощном комбинате агрофирмы «Победа» произведено 1 тысяча 216 тонн огурцов и томатов. Под урожай 2026 года посеяно 2 тысячи 506 гектаров озимых культур.

«Десятки Почетных грамот и Благодарственных писем, заслуженные слова признательности и аплодисменты каждому, кто в это день поднимался на сцену. С особым чувством мы отметили ветеранов отрасли, за спиной которых десятки лет работы на родной земле, получили подарки», - добавила глава района.

Подарки получили:

Ирина Викторова («ПсковАгроИнвест»);

Вячеслав Зайцев (ОПХ «Родина»);

Антонина Никифорова («Металлист»);

Нина Плешка («Племрепродуктор Назия»).

«Радует, что в отрасль приходит талантливая молодежь: сертификаты с материальным поощрением получили Анастасия Леонова (СПК "Ершовский") и Елизавета Румянцева (Агрофирма "Победа"). Спасибо всем, благодаря кому сельское хозяйство продолжает быть ведущей отраслью Псковского района! Доброго здоровья, семейного благополучия, благоприятной погоды, мира, добра и успехов – с праздником!» - подытожила Наталья Федорова.