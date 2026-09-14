Прогулку по заброшенному карьеру проведут для псковичей

Краеведческая прогулка для псковичей по заброшенному карьеру состоится у посёлка Родина 20 сентября. Участники смогут увидеть геологические отложения возрастом около 380 миллионов лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

В ходе прогулки участники увидят выходы отложений верхнего девона в бортах карьера и на естественных береговых обнажениях реки Великой. Экскурсоводы расскажут о том, каким был Псковский край сотни миллионов лет назад, как формировались древние породы и что могут поведать геологические слои. Участники попробуют научиться «читать» камни, распознавать следы древних процессов и поищут окаменелости.

Экскурсию проведут создатели сообщества «ПалеоПсков». Елена Гордиенко – краевед и практикующий любитель-палеонтолог, увлечённый историей девона. Наталья Евсеева – гид-экскурсовод, краевед и начинающий любитель-палеонтолог, член Русского географического общества и волонтёр «Псковского археологического общества».

Место сбора – остановка «Торговый дом» со стороны ТК «Империал». Начало в 12:00.

Продолжительность прогулки около 2,5 часа. Участие бесплатное. Рекомендуется выбрать удобную одежду и обувь по погоде. Для участия необходима регистрация.

Маршрут не подходит людям с проблемами опорно-двигательного аппарата.