Профсоюзы СОЦПРОФ: Декларация через «Госуслуги» — это логичный и своевременный шаг в сторону цифровизации, позволяющий оперативно реагировать на нарушения

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ внимательно следит за всеми шагами, которые государство предпринимает в сфере охраны труда. Как сообщается в Telegram-канале председателя объединения Сергея Вострецова, переход на исключительно электронную подачу декларации через «Госуслуги» — это логичный и своевременный шаг в сторону цифровизации, который позволит быстрее фиксировать реальную картину условий труда на предприятиях и оперативнее реагировать на возможные нарушения.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации существенно корректирует правила подачи декларации о соответствии условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. Изменения, утвержденные приказом Минтруда № 246н от 10 июня 2026 года, вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Специальная оценка условий труда (СОУТ) остается обязательной для всех работодателей. Ее проводят аккредитованные организации, которые по итогам составляют отчет с указанием выявленных вредных и (или) опасных производственных факторов. Если такие факторы не обнаружены и условия труда на рабочих местах признаны оптимальными или допустимыми, работодатель обязан направить в государственную инспекцию труда декларацию о соответствии.

До сих пор декларацию можно было представить на бумажном носителе (лично или по почте) либо в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. С 1 марта 2027 года единственным допустимым способом станет подача документа через личный кабинет работодателя на портале «Госуслуги». Иных вариантов ведомство не предусмотрело.

Кроме того, значительно расширен перечень оснований для отказа в приёме декларации. Инспекция труда отклонит документ, если: указаны недостоверные сведения; декларация представлена в отношении рабочих мест, включенных в списки на досрочное назначение пенсии, либо рабочих мест, на которых предусмотрены гарантии и компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда; в информационной системе Минтруда отсутствуют результаты проведенной специальной оценки условий труда. Ранее отказ возможен был, по сути, только при несоответствии формы. О выявленных нарушениях Государственная инспекция труда уведомит работодателя в течение 10 рабочих дней после поступления декларации. Уведомление об отказе с указанием причин направят в личный кабинет на «Госуслугах». Статус декларации будет отражаться в открытом реестре на сайте ведомства.

Эти нововведения направлены на повышение прозрачности процедуры, ускорение документооборота и снижение административной нагрузки за счёт полного перехода на электронный формат. Вместе с тем они требуют от работодателей заблаговременной подготовки: оформления квалифицированной электронной подписи (если ее еще нет), настройки личного кабинета на «Госуслугах» и внимательного контроля корректности данных, загружаемых в систему СОУТ.

«Мы в СОЦПРОФ внимательно следим за всеми шагами, которые государство предпринимает в сфере охраны труда. Переход на исключительно электронную подачу декларации через "Госуслуги" — это логичный и своевременный шаг в сторону цифровизации. Он позволит быстрее фиксировать реальную картину условий труда на предприятиях и оперативнее реагировать на возможные нарушения. Особенно важно, что расширен список оснований для отказа: теперь инспекция сможет отсекать декларации по рабочим местам с гарантированными вредными факторами или включённым в списки на досрочную пенсию. Это прямая защита интересов работников — нельзя «декларировать» то, что по закону требует дополнительных гарантий и компенсаций. При этом мы подчёркиваем: цифровизация не должна становиться барьером для малого бизнеса и организаций, которые пока не полностью освоили электронный документооборот. Охрана труда — это не просто отчётность, это здоровье и жизнь людей. Поэтому мы поддерживаем ужесточение контроля за достоверностью данных и призываем работодателей относиться к новой процедуре максимально ответственно», — отметил Сергей Вострецов.

﻿Работодателям стоит уже сейчас проверить готовность своих систем и кадровых служб к работе исключительно через портал «Госуслуги».