На клумбу площади Героев-десантников в Пскове «прилетит» стрекоза

В центре клумбы площади Героев-десантников в Пскове установят малую архитектурную форму: на луговых травах «поселится» стрекоза – воздушная конструкция с перфорированными крыльями. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.
Изображение: Михаил Ведерников / Мах
Как отметил глава региона, в его личные сообщения поступают вопросы о клумбе на площади Героев-десантников, которую несколько лет назад украсили многолетними луговыми травами – по отзывам горожан, получилось красиво и стильно
По словам губернатора Псковской области, откроется новый городской объект в самые ближайшие дни.
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