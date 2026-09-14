На клумбу площади Героев-десантников в Пскове «прилетит» стрекоза

В центре клумбы площади Героев-десантников в Пскове установят малую архитектурную форму: на луговых травах «поселится» стрекоза – воздушная конструкция с перфорированными крыльями. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Изображение: Михаил Ведерников / Мах

Как отметил глава региона, в его личные сообщения поступают вопросы о клумбе на площади Героев-десантников, которую несколько лет назад украсили многолетними луговыми травами – по отзывам горожан, получилось красиво и стильно

«Теперь – следующий этап. Наша стрекоза вот-вот займет свое место, а пока для нее готовится надежное основание. Форма хоть и малая, но требует серьезного инженерного подхода. Этот образ соединяет и полет, и детство, и легкость, и краски лета», — добавил глава региона.

По словам губернатора Псковской области, откроется новый городской объект в самые ближайшие дни.