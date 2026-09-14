В Пскове 38% компаний планируют вакцинацию сотрудников — опрос

Среди мер, которые работодатели применяют для предотвращения эпидемии гриппа, вакцинация уверенно лидирует: ее проводят 38% организаций. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие представители компаний и экономически активные граждане. Опрос проводился с 24 августа по 8 сентября.

Остальные меры остаются на символическом уровне: маски закупают 8% компаний, разного рода профилактические мероприятия организуют 4%, народные средства (мед, лимон) есть в зонах отдыха и приема пищи 3% предприятий и организаций. По 2% работодателей обеспечивают санитарную обработку помещения, выдают витамины и санитайзеры, проводят разъяснительные беседы о здоровом образе жизни.

36% организаций не предпринимают никаких мер по предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Ежегодную вакцинацию считают оправданной 35% экономически активных псковичей, доля противников составляет 42%. Молодежь до 35 лет чаще поддерживает идею вакцинации, чем те, кто старше.

Напомним, с 14 сентября в Псковской области начинается вакцинация от гриппа. В регион поступило 66 640 доз вакцин «Совигрипп», «Флю-М», «Ультрикс Квадри». Все указанные вакцины не содержат живого вируса и не могут вызвать заболевание гриппом.