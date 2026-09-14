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В России снижается число случаев слепоты и ампутаций при диабете

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Случаи слепоты, ампутаций и почечной недостаточности из-за сахарного диабета снижаются благодаря внедрению современных медицинских технологий и программ поддержки пациентов с таким диагнозом. Об этом сообщили в ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии имени академика Ивана Дедова» Минздрава России.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Благодаря внедрению современных технологий (систем непрерывного мониторинга глюкозы, помповой инсулинотерапии), введению новых классов сахароснижающих препаратов и работе терапевтических "Школ диабета", риски тяжелых сосудистых осложнений (слепоты, ампутаций, терминальной почечной недостаточности) в пересчете на одного пациента снижаются», — сказали там.

Эксперты центра также отмечают увеличение продолжительности и качества жизни пациентов. При этом в абсолютных цифрах число осложнений остается высоким и продолжает расти из-за огромного общего прироста числа больных, пишет ТАСС.

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