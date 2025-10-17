Общество

В Пскове завершилось обучение инспекторов ФСИН

17 октября 33 сотрудника из УФСИН России по Калининградской, Псковской, Новгородской, Смоленской областей, ГУФСИН России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, впервые принятые на службу в УИС на должности среднего и старшего начальствующего состава, успешно завершили профессиональное обучение в Псковском филиале университета ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в филиале.

Фото: Псковский филиал университета ФСИН России

Свидетельства о профессии рабочего, должности служащего «Инспектор» выпускникам вручила врио начальника Псковского филиала университета ФСИН России Галина Пасичнюк и пожелала всем, чтобы приобретенные в образовательной организации знания, навыки и умения совершенствовались при прохождении службы в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации.

Отметим, что профессиональное обучение сотрудников территориальных органов ФСИН России в Псковском филиале университета проходило с 15 сентября по 17 октября. Все выпускники на итоговой аттестации показали только отличные и хорошие результаты.