В Псковском филиале университета ФСИН завершились курсы повышения квалификации

С 6 октября 24 сотрудника территориальных органов ФСИН России повышали свою квалификацию в Пскове по программе «Организация профилактики коррупционных и иных правонарушений в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском филиале университета ФСИН России.

Фото: Псковский филиал университета ФСИН России

17 октября все они успешно завершили обучение, о чем свидетельствуют удостоверения, которые выпускникам курсов повышения квалификации вручила врио начальника Псковского филиала университета ФСИН России Галина Пасичнюк.

В ходе обучения слушатели курсов изучили дисциплины «Правовые и организационные основы служебной деятельности сотрудников УИС», «Правовые основы противодействия коррупции в учреждениях и органах УИС», «Организация деятельности подразделений УИС по профилактике коррупционных и иных правонарушений».

Так как повседневная служебная деятельность обучавшихся неразрывно связана с противодействием коррупционным проявлениям, они смогли поделиться опытом своей работы в этой сфере на заседании круглого стола, организованного в рамках курсов.

Отметим, что среди выпускников – сотрудники ФСИН России, а также территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний из Томской, Омской, Оренбургской, Самарской, Магаданской, Ярославской, Челябинской, Костромской, Курганской, Тюменской, Свердловской, Ленинградской и Псковской областей, а также Красноярского, Ставропольского, Приморского, Краснодарского, Забайкальского, Хабаровского края, Республики Марий Эл и Карачаево-Черкесской Республики.