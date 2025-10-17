Альфа-Банк поддержал проект «Серебряный старт» в Пскове

При поддержке министерства экономического развития в Пскове был запущен первый поток нового проекта «Серебряный старт». Альфа-Банк также присоединился к этой инициативе, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.
Фотографии: Альфа-Банк
«Серебряный старт» – программа поддержки и развития для людей старшего возраста. Главная цель – научить участников открывать свой бизнес и управлять им. Проект подтверждает факт того, что зрелость – идеальное время для воплощения идей, на которые раньше не хватало времени, заметили в банке.
В рамках проекта Альфа-Банк подготовил собственный курс обучения для начинающих предпринимателей, а также провёл консультации по финансовой грамотности и предоставит участникам возможность получить поддержку Фонда немалого бизнеса.
