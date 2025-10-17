Общество

Альфа-Банк поддержал проект «Серебряный старт» в Пскове

При поддержке министерства экономического развития в Пскове был запущен первый поток нового проекта «Серебряный старт». Альфа-Банк также присоединился к этой инициативе, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Фотографии: Альфа-Банк

«Серебряный старт» – программа поддержки и развития для людей старшего возраста. Главная цель – научить участников открывать свой бизнес и управлять им. Проект подтверждает факт того, что зрелость – идеальное время для воплощения идей, на которые раньше не хватало времени, заметили в банке.

В рамках проекта Альфа-Банк подготовил собственный курс обучения для начинающих предпринимателей, а также провёл консультации по финансовой грамотности и предоставит участникам возможность получить поддержку Фонда немалого бизнеса.

«Проект "Серебряный старт" совпадает с нашим подходом – помогать людям в реализации своих амбиций в любом возрасте. Мы верим, что поддержка таких инициатив не только способствует развитию предпринимательства, но и демонстрирует, что зрелый возраст – это прекрасное время для начинаний. Мы хотим вдохновить наших клиентов в 60 и более лет смело действовать, потому что точно знаем, что у успеха нет возрастных барьеров», – отметил директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

Кроме того, для людей старшего возраста в Альфа-Банке можно открыть выгодный вклад, дебетовую карту с кэшбэком на все покупки, а также получить консультацию по цифровой и финансовой грамотности.