Осенний фестиваль профессий для школьников пройдет 20 октября в Пскове

Осенний фестиваль профессий пройдет 20 октября в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области. Он состоится на базе регионального «Дома молодежи». В рамках мероприятия школьники 8–11 классов смогут найти работу на осенние каникулы, пройти профориентацию и получить практические навыки для успешного трудоустройства. Запланировали работу на пяти площадках.

Фото здесь и далее: пресс-служба Областного центра занятости

В ходе диалога на равных пройдет общение учащихся с работодателями региона. Ребят проинформируют о современных вызовах рынка труда, перспективах и предложениях со стороны организаций Псковской области.

Представители банков на интерактивных площадках представят свои образовательные программы, расскажут о финансовой грамотности и возможностях старта карьеры.

На площадке «Российских студенческих отрядов» подростки познакомятся с преимуществами трудовой практики со школьной скамьи, узнают, как стать лидером, погрузиться в творчество и волонтерство.

Также на фестивале будут работать интерактивные площадки работодателей, на которых ребята смогут пройти собеседование, получить консультации, предложения о работе, целевом обучении и профтурах.

«Формат фестиваля профессий остается одним из самых удобных и оперативных способов определить свою карьерную траекторию еще со школьной скамьи. Подготовиться, испытать себя и увереннее чувствовать себя на рынке труда. В рамках прошлого фестиваля профессий каждый седьмой подросток нашел работу. Приглашаем юношей и девушек стать частью этого большого события и получить свой первый трудовой опыт уже на ближайших каникулах», — отметила руководитель Областного центра занятости населения Олеся Сергеева.

Молодежный кадровый центр принимает заявки на участие как от соискателей, так и от работодателей. Также можно обратиться по телефону: +7 (953) 254-60-65.

Первый фестиваль профессий прошел в апреле 2025 года и стал частью регионального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Всего апрельский фестиваль профессий посетили почти 1,5 тысячи школьников и студентов из разных муниципалитетов региона.

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Кадры».