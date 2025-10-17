Общество

Антон Мороз: Дизайн-код — необходимый инструмент для развития города

Дизайн-код — необходимый инструмент для развития города, считает вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 Антон Мороз.

«Работа по внедрению дизайн-кода в Пскове — это системный, продуманный процесс, который позволяет навести порядок в городском пространстве и при этом сохранить индивидуальность Пскова как одного из древнейших городов России с богатой историей и уникальной средневековой архитектурой», — отметил Антон Мороз в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

По словам депутата, внедрение дизайн-кода является необходимым инструментом для развития города. «Он помогает создать единую визуальную среду, это очень важно для такого города, как Псков. Это делает улицы более привлекательными и комфортными для жителей и гостей», — добавил Антон Мороз.

Сравнивая Псков с Санкт-Петербургом в ключе внедрения дизайн-кода, депутат подчеркнул: «Псков идёт тем же путём, но с учётом своей исторической и архитектурной специфики. Здесь свои масштабы, но цель одна — гармония между бизнесом и городской средой, сохранение души города».

Антон Мороз также отметил, что дизайн-код будет действовать не только в историческом центре, но и на всей территории города, включая такие районы, как Любятово.

«Там эта работа также ведётся — пусть и поэтапно. Ведь порядок и эстетика нужны не только на центральных улицах, но и в городских микрорайонах, где живёт большинство псковичей», — пояснил он.

Говоря о жалобах от предпринимателей, депутат отметил, что они часто связаны с переходным периодом: «Когда меняется арендатор, происходит ребрендинг или при замене вывески не соблюдены параметры, указанные в разрешении. Контрольное управление администрации города всегда открыто к диалогу».

Антон Мороз заметил, что большую роль играет работа по информированию предпринимателей о новых требованиях к вывескам.

«В первую очередь с владельцами конструкций проводится разъяснительная работа, выдаются предупреждения и рекомендации. Только если требования игнорируются, применяется демонтаж», — добавил он.

В целом, по словам Антона Мороза, работа идёт в спокойном и конструктивном режиме: «Мы видим понимание со стороны бизнеса — всё больше предпринимателей осознают, что ухоженный фасад и аккуратная вывеска работают на их репутацию и прибыль и делают Псков по-настоящему красивым и современным городом».

Напомним, дизайн-код начал применяться с 2021 года в Пскове по инициативе губернатора области Михаила Ведерникова. Тогда произведена замена вывесок и других информационных конструкций в исторической части города, после чего дизайн-код распространили на всю территорию областной столицы. Затем положительный опыт был масштабирован на все муниципальные образования Псковской области.