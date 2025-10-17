Псковский слесарь представил два изобретения на региональном конкурсе

Инженер-слесарь предприятия «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Олег Мараков представил свои изобретения на пятом региональном конкурсе рационализаторов и изобретателей, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», куратора регионального отделения Союза машиностроителей России Александра Козловского.
Фото и видео из личного архива Олега Маракова
Первое – гидравлический пресс-упаковщик. Это устройство помогает компактно упаковывать производственные отходы в мешки под давлением, уменьшая их объём в четыре-пять раз.
Второе изобретение – автоматическая гильотина для резки бумаги. Её можно использовать как для продольного, так и для поперечного раскроя листов нужного формата. В отличие от аналогов, устройство компактное, лёгкое и простое в эксплуатации. Настраивается под конкретные задачи и не требует сложного обслуживания. И, что важно, тоже уже воплощено в промышленном образце.
Он напомнил, что приём заявок на пятый региональный конкурс все еще продолжается. Участвовать могут жители Псковской области от 10 лет и старше – как индивидуально, так и в составе коллектива.
Подать документ можно до 10 ноября по электронной почте: orgkomitet-60@yandex.ru или в офисе Союза машиностроителей (город Псков, улица Некрасова, 29).
К заявке необходимо приложить презентацию проекта по установленной форме.