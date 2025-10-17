Общество

Псковский слесарь представил два изобретения на региональном конкурсе

Инженер-слесарь предприятия «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Олег Мараков представил свои изобретения на пятом региональном конкурсе рационализаторов и изобретателей, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», куратора регионального отделения Союза машиностроителей России Александра Козловского.

Фото и видео из личного архива Олега Маракова

«Продолжаю знакомить с участниками нашего пятого регионального конкурса рационализаторов и изобретателей. Инженер-слесарь предприятия "Псков-Полимер" Олег Мараков представил сразу два практичных и востребованных изобретения», - сообщил Александр Козловский.

Первое – гидравлический пресс-упаковщик. Это устройство помогает компактно упаковывать производственные отходы в мешки под давлением, уменьшая их объём в четыре-пять раз.

«Благодаря этому отходы удобно хранить, сортировать и перевозить. Интересная деталь: для упаковки используются мешки из-под сырья, которые раньше сами шли в отходы. Получается – вторичная переработка в действии! У проекта уже есть промышленный образец, который доказал свою эффективность», - отметил депутат.

Второе изобретение – автоматическая гильотина для резки бумаги. Её можно использовать как для продольного, так и для поперечного раскроя листов нужного формата. В отличие от аналогов, устройство компактное, лёгкое и простое в эксплуатации. Настраивается под конкретные задачи и не требует сложного обслуживания. И, что важно, тоже уже воплощено в промышленном образце.

«Такие проекты – отличный пример того, как талант и инженерный подход помогают решать реальные производственные задачи и делают работу предприятий более эффективной», - подчеркнул Александр Козловский.

Он напомнил, что приём заявок на пятый региональный конкурс все еще продолжается. Участвовать могут жители Псковской области от 10 лет и старше – как индивидуально, так и в составе коллектива.

Подать документ можно до 10 ноября по электронной почте: orgkomitet-60@yandex.ru или в офисе Союза машиностроителей (город Псков, улица Некрасова, 29).

К заявке необходимо приложить презентацию проекта по установленной форме.