Общество

Новую производственную площадку открыла фабрика «Псков-Полимер»

Открытие новой производственной площадки фабрики «Псков-Полимер» (бренд Nordman) состоялось сегодня, 17 октября. Перед открытием здание прошло масштабную реконструкцию. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, директор ООО «Псков-Полимер» (бренд «Nordman») Юрий Сорокин в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин/ страница «ВКонтакте»

«В кратчайшие сроки, всего за два года, была проведена масштабная и полная реконструкция здания, построенного еще во времена СССР. Теперь это современный и высокотехнологичный производственный цех, который позволит фабрике нарастить производственные мощности», - рассказал он.

Юрий Сорокин также отметил, что фабрика «Псков-Полимер» (бренд Nordman) продолжает динамично развиваться и увеличивать объем выпускаемой продукции, несмотря на непростые экономические времена.

««Псков-Полимер» остается надёжным и стабильным предприятием, которое уже более 28 лет успешно занимает лидирующие позиции на рынке лёгкой промышленности. Работаем дальше! Двигаемся только вперед!», - написал Юрий Сорокин.