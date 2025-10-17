Общество

Гололедица и мокрый снег ожидаются в Псковской области 19 октября

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 19 октября, сообщили в Псковском гидрометцентре.

Местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, ночью в отдельных районах с мокрым снегом. Утром на дорогах местами образуется гололедица.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +3 градусов, днем столбик термометра покажет от +4 до +9 градусов.

Атмосферное давление высокое.

Ранее сообщалось, что на текущих выходных на погоде Северо-Запада начнёт сказываться влияние небольшого антициклона, образовавшегося над Балтикой.