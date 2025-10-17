Общество

В госархиве рассказали о мысе, который носит имя уроженца Псковской области

С 23 июля 2020 года, распоряжением правительства РФ, имя уроженца Псковской было присвоено безымянной губе, расположенной в акватории Кандалакшского залива Белого моря в пределах внутренних вод страны. Речь идет об увековечении памяти лейтенанта, командира стрелкового взвода, участника Великой Отечественной войны Александрова Николая Александровича. Об этом сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Основанием для присвоение имени географическому объекту послужило предложение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

Фото: Государственный архив Псковской области/ сообщество ВКонтакте

Николай Александров родился 21 июля 1914 года в деревне Подосье Псковского района Псковской области. В 1932 году окончил среднюю школу в города Пскове, после чего был направлен в Ленинград на курсы подготовки школьных преподавателей. Работал учителем физики и труда в Роксомской неполной средней школе Вашкинского района Ленобласти. Впоследствии был командирован в г. Ленинград на курсы преподавателей истории, которые успешно окончил в августе 1934 года.

В 1935 году его направили для работы в районы Крайнего Севера - город Кировск Мурманской области. 14 августа 1941 года был призван в ряды Советской Армии. С мая 1944 года он служил в составе 217 стрелкового полка 104 стрелковой дивизии 19-й армии Карельского фронта в должности командира стрелкового взвода. Был награжден медалями «За Отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гr.».

После окончания Великой Отечественной войны Николай Александров работал директором средней школь в Кировске Мурманской области, в Орше Витебской области, возглавлял отдел народного образования города Орши.