Общество

Пскович запечатлел самую яркую комету года в России над Псковским районом

Космический объект C/2025 A6 (Lemmon) запечатлел пскович в ночь с 19 на 20 октября над псковской деревней Дуброво. Фото небесного явления он выложил в сообщество «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Владимир Колпаков / «ВКонтакте»

Объект C/2025 A6 (Lemmon) был открыт 3 января 2025 года. Наклон орбиты кометы позволяет в октябре и ноябре наблюдать ее в России и других странах Северного полушария Земли в высоких и умеренных широтах. В этом месяце ее блеск достиг 5-й звездной величины. 21 октября комета пройдет на минимальном расстоянии от Земли, которое составит 89 185 647 км. К этому времени объект станет немного ярче - его блеск ожидается на уровне 3,8 звездной величины.

Период обращения C/2025 A6 (Lemmon) составляет 1350 лет. Следовательно, в прошлый раз она пролетала близко к Земле в VII веке, пишет ТАСС.