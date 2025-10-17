Общество

Псковские школьники и студенты могут стать участниками Кубка CTF России по кибербезопасности

Один из крупнейших турниров России по информационной безопасности в формате CTF — IX Кубка CTF России — состоится с 1 ноября по 7 декабря. Соревнование проводится с целью выявления наиболее талантливых студентов, школьников и молодых специалистов, а также повышения уровня теоретических знаний участников совершенствования их практических навыков в области информационной безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

К участию в проекте приглашаются команды в одном из трех зачетов: школьном, академическом или смешанном. Возраст участников — от 14 до 27 лет включительно. По итогу отборочного тура в полуфинал проходят 30 команд, по 10 команд в каждом зачете, в полуфинале от одного учебного заведения — не более одной команды.

Турнир пройдет в несколько этапов:

отборочный (онлайн этап) — начало 2 ноября в 12:00, окончание 3 ноября в 12:00;

очный этап (Москва) — финал для школьных команд — 5 декабря с 10:00 до 18:00;

очный этап (Москва) — полуфинал для команд академического и смешанного зачета — 6 декабря с 10:00 до 18:00;

очный этап (Москва) — финал для команд академического и смешанного зачета — 7 декабря с 10:00 до 18:00;

подведение итогов 7 декабря с 18:00 до 19:00.

Регистрация на отборочный онлайн — этап осуществляется до 1 ноября по ссылке.

Призовой фонд турнира составляет 750 тысяч рублей. Также победители получат брендированную подарочную продукцию от партнеров соревнований, кубок, сертификаты, дипломы. Педагоги и кураторы, подготовившие победителей и призеров, награждаются благодарственными письмами.

Проект будет способствовать получению знаний и навыков в сфере информационной безопасности, укреплению уже имеющихся знаний и вовлечению в данную область талантливой молодежи.