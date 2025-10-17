Псковские школьники и студенты могут стать участниками Кубка CTF России по кибербезопасности

Один из крупнейших турниров России по информационной безопасности в формате CTF — IX Кубка CTF России — состоится с 1 ноября по 7 декабря. Соревнование проводится с целью выявления наиболее талантливых студентов, школьников и молодых специалистов, а также повышения уровня теоретических знаний участников совершенствования их практических навыков в области информационной безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
К участию в проекте приглашаются команды в одном из трех зачетов: школьном, академическом или смешанном. Возраст участников — от 14 до 27 лет включительно. По итогу отборочного тура в полуфинал проходят 30 команд, по 10 команд в каждом зачете, в полуфинале от одного учебного заведения — не более одной команды.
Турнир пройдет в несколько этапов:
Регистрация на отборочный онлайн — этап осуществляется до 1 ноября по ссылке.
Призовой фонд турнира составляет 750 тысяч рублей. Также победители получат брендированную подарочную продукцию от партнеров соревнований, кубок, сертификаты, дипломы. Педагоги и кураторы, подготовившие победителей и призеров, награждаются благодарственными письмами.
Проект будет способствовать получению знаний и навыков в сфере информационной безопасности, укреплению уже имеющихся знаний и вовлечению в данную область талантливой молодежи.