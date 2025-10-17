Общество

День в истории ПЛН. 20 октября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 20 октября в разные годы.

2004 год. В росте заболевания гепатитом А областные власти обвиняют администрацию Пскова

20 октября 2004 год в администрации Псковской области прошла пресс-конференция, посвященная чрезвычайной ситуации в связи с заболеванием населения Пскова гепатитом А. В пресс-конференции принимали участие вице-губернаторы Юрий Демьяненко и Виктор Комиссаров, председатель областного комитета здравоохранения Николай Гончар.

На фото Юрий Демьяненко

Юрий Демьяненко отмечал, что городским властям давали время на стабилизацию ситуации, однако этого не произошло, поскольку в сентябре в Пскове было зафиксировано 136 случаев заболевания, а за 10 дней октября 87 случаев.

«Поэтому в решение проблемы решила вмешаться областная власть. Еще в августе городу Пскову было поручено собрать свою санитарную противоэпидемическую комиссию и разобраться в ситуации. Надо отдать им должное, 9 сентября город Псков собрал эту комиссию. В ее решении достаточно объективно расписана ситуация и пути распространения заболевания, только свалку не упомянули. На двух листах были даны разнообразные поручения, вплоть до выделения денежных средств на вакцины. Областные службы отреагировали так: если в течение инкубационного периода, а это 30 дней, ситуация не улучшится, значит меры городом не принимаются и реагировать должна уже областная власть», - сказал Юрий Демьяненко.

По его мнению, за время инкубационного периода ситуация не изменилась.

Юрий Демьяненко также отмечал, что до августа в Пскове ситуация была достаточно стабильной, поскольку за 7 месяцев текущего года заболело всего 7 человек. Однако, августовская вспышка заставила обратить на себя внимание областной власти. В связи с этим вице-губернатор Виктор Комиссаров сразу принял решение о введении режима ЧС с 20 октября.

«Режим ЧС продлиться до тех пор пока от последнего заболевания гепатитом А пройдет инкубационный период 30 дней и за это время никто не заболеет», - подчеркнул Виктор Комиссаров.

В заключение Юрий Демьяненко посоветовал администрации Пскова обратиться к крупным бизнесменам города с просьбой оказать финансовую помощь для закупки вакцины, предупреждающей заболевание.

2010 год. «Лента» построит два новых светофора на Рижском шоссе в Пскове

Сеть гипермаркетов «Лента» построит два новых светофора на Рижском шоссе в Пскове. Как сообщали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в пресс-службе компании «Лента», строительство гипермаркета на Рижском проспект, 96 Б предполагает изменение схемы дорожного движения.

Заезд на парковку гипермаркета «Лента» и к гаражам будет осуществляться по новой дороге от АЗС «Лукойл». В то время велось ее строительство. Существующая дорога к гаражному кооперативу будет использоваться для выезда от гипермаркета.

На участке Рижского проспекта между улицей Рокоссовского и границей города довольно интенсивное движение транспорта, поэтому возле «Ленты» будут установлены два светофора. Один из них будет регулировать выезд с территории «Ленты» и жилого квартала на нечетной стороне улицы.

Второй светофор возле АЗС «Лукойл» обеспечит регулируемый заезд на территорию гипермаркета «Лента» и к гаражам. Установить и включить светофоры планируется в начале декабря, в преддверии открытия магазина. Финансирование установки обоих светофоров будет осуществлять компания «Лента».

Гипермаркет «Лента» открылся в Пскове в декабре 2010 года. Магазин «Лента» располагается по адресу: Рижский проспект, 96 Б и соответствует стандартам, по которым строятся и работают магазины сети в других городах России. Общая площадь комплекса составляет 12 000 кв.м., из них на торговую площадь приходится порядка 7 000 кв.м. Для покупателей предусмотрена парковка на 500 машиномест. Инвестиции в строительство составляют свыше 650 млн рублей.

Отметим, что в настоящее время светофоры все еще стоят на своих местах.

2011 год. В Пскове обнаружен труп изможденной сектантки

В Пскове на улице Крупской в микрорайоне Запсковье обнаружен труп жительницы Выборга, которая до своей смерти находилась в сильном истощенном состоянии. Согласно полученным сведениям, данная женщина состояла в общественной организации, проповедующей людям «о Христе», страдала наркоманией. В Псков приехала, чтобы «начать жизнь заново».

Как сообщал Псковской Ленте Новостей следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Пскову СУ СК РФ по области Максим Лукша, 18 октября в адрес следственных органов поступило сообщение об обнаружении трупа от оперативного дежурного отдела полиции в микрорайоне Запсковье. При выезде на место происшествия данная женщина была обнаружена на обочине проезжей части дороги без видимых телесных повреждений в сильном истощенном состоянии.

Следственный отдел по Пскову СУ СК РФ по Псковской области проводил доследственную проверку по факту обнаружения трупа. По предварительному медицинскому диагнозу, смерть женщины наступила от туберкулеза легких. По основной версии следствия, женщина скончалась от общемедицинского заболевания, вызванного ее образом жизни.

Вместе с тем женщина состояла в организации, проповедующей людям «о Христе», вследствие чего следственными органами рассматривали следственные версии об истязаниях и причинении смерти по неосторожности со стороны участников общества.

2013 год. Исполнилось 19 лет со дня, когда псковские пожарные спасли город от мощного взрыва

20 октября 1994 года псковские пожарные спасли город от мощного взрыва, грозившего разрушениями и массовой гибелью людей. Как сообщает официальный сайт ГУ МЧС России по Псковской области, в этот день в 1994 году в 12:31 на центральный пульт пожарной службы Пскова поступило сообщение от дежурного УВД: на складах боеприпасов 76 Черниговской воздушно-десантной дивизии, расположенных в лесном массиве возле деревни Кислово, что в 9 км от Пскова, вспыхнул пожар.

На место пожара прибыл оперативный дежурный и заместитель начальника управления пожарной службы подполковник Владимир Пузыня. Пламенем было охвачено одно из зданий склада, рвались снаряды, осколки разлетались на многие сотни метров. Пожару была присвоена третья категория сложности. На место происшествия было направлено два отделения пожарной части №2 Пскова.

Опасность была реальной все время, падали осколки, железный дождь, горящие лохмотья тентов машин. Прибывшим пожарным была дана команда встать под прикрытие боксов с автомобилями и ждать дальнейших распоряжений. Подполковник Александр Минаев отправился в разведку. Опасность заключалась в том, что хранимые там тысячи тонн бензина могли вспыхнуть в любой момент.

В 13:10 обстановка резко ухудшилась: от взрыва на первом хранилище загорелось два блока второго хранилища боеприпасов. В связи с увеличением плотности взрывов было принято решение вывести личный состав в безопасную зону. Поскольку вывод второго отделения стал невозможен, было решено оставить его под прикрытием склада ГСМ для его защиты.

В 15.30 от взрывов загорелось третье хранилище, в котором находилось 15 тонн тротила и другие боеприпасы. По оценкам специалистов, возникла реальная угроза мощного взрыва с массовой гибелью людей. А тогда детонировали бы 2 тысячи тонн боеприпасов, хранившихся на 12 складах дивизии, и на месте взрывов образовалась бы воронка в 2 километра, а в Пскове вылетели бы все стекла из окон.

В сложившейся обстановке приказ был неуместен. Руководитель тушения пожара отдал распоряжение А. Минаеву подобрать добровольцев из дежурного караула ПЧ-2 для ликвидации огня. Остальных людей вывели на безопасное расстояние, они сосредоточились на рубеже 2,5 км от пожара. В подобных ситуациях положено действовать только под прикрытием бронетехники, но ее в тот момент не было. Только на подполковнике Минаеве была каска и бронежилет, которые ему одолжил солдат дивизии.

В 16.30 пожар на третьем, самом опасном складе, был ликвидирован за считанные минуты. За этой работой стояли многие месяцы тренировок, учений, помноженных на личное мужество, профессиональный долг и, конечно же, понимание: если не я, то кто же…Немало мужества потребовалось тем, кто участвовал в ликвидации той чрезвычайной ситуации.

Всего в тот день для тушения пожара в Кислово было привлечено 58 псковских пожарных, задействовано 15 основных пожарных автомобилей, не считая воинов десантной дивизии, которые в огне и под разрывами снарядов спасали автомашины с боеприпасами.

Еще три дня пожарные и военные собирали в лесу вокруг складов осколки и неразорвавшиеся снаряды. Погибло трое, ранено восемь военнослужащих, уничтожено 18 автомобилей УРАЛ- 375 с боеприпасами, 28 автомобилей Газ-66 с прицепами, 210 тонн боеприпасов. Сейчас дивизия имеет бронированную машину, оборудованную для тушения.

Указом президиума Российской Федерации от 21 июня 1995 года пятеро псковских пожарных за проявленное мужество и доблесть при тушении воинских складов в Кислово были награждены «Орденом мужества», четверо – медалью «За отвагу».

2015 год. Льва Шлосберга* вычеркивают из списков парламентских комиссий и комитетов

Экс-депутата регионального парламента Льва Шлосберга (лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом) вычеркивают из списков парламентских комиссий и комитетов. Как сообщал корреспондент Псковской Ленты Новостей, на заседании парламентского комитета по законодательству и экономической политике Псковского областного Собрания депутатов 20 октября рассмотрено несколько проектов постановлений.

Приняты решения рекомендовать Собранию исключить бывшего руководителя фракции «Яблоко» из комитета по законодательству и экономической политике, где он занимал должность заместителя председателя комитета, из постоянной комиссии Псковского областного Собрания депутатов по противодействию коррупции, из комиссии Псковского областного Собрания депутатов по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Псковского областного Собрания депутатов.

Кроме того, вносятся изменение в постановление о постоянном составе парламентских комитетов в связи с появлением двух новых депутатов от «Единой России». Всеволод Козловский будет работать в комитете по АПК и природопользованию, Игорь Дитрих – в комитете по труду и социальной политике.

На фото Всеволод Козловский

Окончательное решение будет принято на сессии Псковского областного Собрания депутатов.

На фото Игорь Дитрих

24 сентября Псковское областное Собрание депутатов по результатам тайного голосования прекратило полномочия депутата областного Собрания по единому избирательному округу Льва Шлосберга* и освободило его от должности заместителя председателя комитета по законодательству, экономической политике и местному самоуправлению. Лев Шлосберг* обжаловал в суде постановление о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

*лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.