Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вишневый сквер
Денис Иванов об округе №15
От яблока до яблони
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
Как устроить свидание мечты?
развивающие секции для детей
О новый местах для туристов
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Альфа-Банк и «Серебряный старт»
Города для людей
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Нам любые дОроги дорОги...
нацпроект меняет учреждения культуры
 
 
 
ещё Общество 17.10.2025 12:390 Посетить базу отдыха «Озерное» сможет победитель конкурса ПЛН «Народный репортер» 20.10.2025 18:100 Интеграция ВТБ и Почта Банка – еще больше плюсов 20.10.2025 18:050 Большинство респондентов ПЛН имеют от двух до четырех банковских карт 20.10.2025 17:550 Пристав проведет личный прием псковичей по вопросам алиментов 21 октября 20.10.2025 17:530 День в истории ПЛН. 20 октября 20.10.2025 17:460 Для псковичей старше 60 лет проведут бесплатные лекции о профилактике гриппа
 
 
 
Самое популярное 16.10.2025 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 16.10.2025 12:487 В России назвали размер зарплаты бедных 13.10.2025 12:370 Ушел из жизни доцент ПсковГУ Мкртыч Давтян 13.10.2025 17:550 Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном 14.10.2025 14:562 Стало известно, почему некоторым псковичам пришли большие суммы за отопление
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

День в истории ПЛН. 20 октября

20.10.2025 17:53|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 20 октября в разные годы.

 

2004 год. В росте заболевания гепатитом А областные власти обвиняют администрацию Пскова

20 октября 2004 год в администрации Псковской области прошла пресс-конференция, посвященная чрезвычайной ситуации в связи с заболеванием населения Пскова гепатитом А. В пресс-конференции принимали участие вице-губернаторы Юрий Демьяненко и Виктор Комиссаров, председатель областного комитета здравоохранения Николай Гончар.

На фото Юрий Демьяненко

Юрий Демьяненко отмечал, что городским властям давали время на стабилизацию ситуации, однако этого не произошло, поскольку в сентябре в Пскове было зафиксировано 136 случаев заболевания, а за 10 дней октября 87 случаев.

«Поэтому в решение проблемы решила вмешаться областная власть. Еще в августе городу Пскову было поручено собрать свою санитарную противоэпидемическую комиссию и разобраться в ситуации. Надо отдать им должное, 9 сентября город Псков собрал эту комиссию. В ее решении достаточно объективно расписана ситуация и пути распространения заболевания, только свалку не упомянули. На двух листах были даны разнообразные поручения, вплоть до выделения денежных средств на вакцины. Областные службы отреагировали так: если в течение инкубационного периода, а это 30 дней, ситуация не улучшится, значит меры городом не принимаются и реагировать должна уже областная власть», - сказал Юрий Демьяненко.

По его мнению, за время инкубационного периода ситуация не изменилась.

Юрий Демьяненко также отмечал, что до августа в Пскове ситуация была достаточно стабильной, поскольку за 7 месяцев текущего года заболело всего 7 человек. Однако, августовская вспышка заставила обратить на себя внимание областной власти. В связи с этим вице-губернатор Виктор Комиссаров сразу принял решение о введении режима ЧС с 20 октября.

«Режим ЧС продлиться до тех пор пока от последнего заболевания гепатитом А пройдет инкубационный период 30 дней и за это время никто не заболеет», - подчеркнул Виктор Комиссаров.

В заключение Юрий Демьяненко посоветовал администрации Пскова обратиться к крупным бизнесменам города с просьбой оказать финансовую помощь для закупки вакцины, предупреждающей заболевание.

2010 год. «Лента» построит два новых светофора на Рижском шоссе в Пскове

Сеть гипермаркетов «Лента» построит два новых светофора на Рижском шоссе в Пскове. Как сообщали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в пресс-службе компании «Лента», строительство гипермаркета на Рижском проспект, 96 Б предполагает изменение схемы дорожного движения.

Заезд на парковку гипермаркета «Лента» и к гаражам будет осуществляться по новой дороге от АЗС «Лукойл». В то время велось ее строительство. Существующая дорога к гаражному кооперативу будет использоваться для выезда от гипермаркета.

На участке Рижского проспекта между улицей Рокоссовского и границей города довольно интенсивное движение транспорта, поэтому возле «Ленты» будут установлены два светофора. Один из них будет регулировать выезд с территории «Ленты» и жилого квартала на нечетной стороне улицы.

Второй светофор возле АЗС «Лукойл» обеспечит регулируемый заезд на территорию гипермаркета «Лента» и к гаражам. Установить и включить светофоры планируется в начале декабря, в преддверии открытия магазина. Финансирование установки обоих светофоров будет осуществлять компания «Лента».

Гипермаркет «Лента» открылся в Пскове в декабре 2010 года. Магазин «Лента» располагается по адресу: Рижский проспект, 96 Б и соответствует стандартам, по которым строятся и работают магазины сети в других городах России. Общая площадь комплекса составляет 12 000 кв.м., из них на торговую площадь приходится порядка 7 000 кв.м.  Для покупателей предусмотрена парковка на 500 машиномест. Инвестиции в строительство составляют свыше 650 млн рублей. 

Отметим, что в настоящее время светофоры все еще стоят на своих местах. 

2011 год. В Пскове обнаружен труп изможденной сектантки

В Пскове на улице Крупской в микрорайоне Запсковье обнаружен труп жительницы Выборга, которая до своей смерти находилась в сильном истощенном состоянии. Согласно полученным сведениям, данная женщина состояла в общественной организации, проповедующей людям «о Христе», страдала наркоманией. В Псков приехала, чтобы «начать жизнь заново».

Как сообщал Псковской Ленте Новостей следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Пскову СУ СК РФ по области Максим Лукша, 18 октября в адрес следственных органов поступило сообщение об обнаружении трупа от оперативного дежурного отдела полиции в микрорайоне Запсковье. При выезде на место происшествия данная женщина была обнаружена на обочине проезжей части дороги без видимых телесных повреждений в сильном истощенном состоянии.

Следственный отдел по Пскову СУ СК РФ по Псковской области проводил доследственную проверку по факту обнаружения трупа. По предварительному медицинскому диагнозу, смерть женщины наступила от туберкулеза легких. По основной версии следствия, женщина скончалась от общемедицинского заболевания, вызванного ее образом жизни.

Вместе с тем женщина состояла в организации, проповедующей людям «о Христе», вследствие чего следственными органами рассматривали следственные версии об истязаниях и причинении смерти по неосторожности со стороны участников общества.

2013 год. Исполнилось 19 лет со дня, когда псковские пожарные спасли город от мощного взрыва

20 октября 1994 года псковские пожарные спасли город от мощного взрыва, грозившего разрушениями и массовой гибелью людей. Как сообщает официальный сайт ГУ МЧС России по Псковской области, в этот день в 1994 году в 12:31 на центральный пульт пожарной службы Пскова поступило сообщение от дежурного УВД: на складах боеприпасов 76 Черниговской воздушно-десантной дивизии, расположенных в лесном массиве возле деревни Кислово, что в 9 км от Пскова, вспыхнул пожар.

На место пожара прибыл оперативный дежурный и заместитель начальника управления пожарной службы подполковник Владимир Пузыня. Пламенем было охвачено одно из зданий склада, рвались снаряды, осколки разлетались на многие сотни метров. Пожару была присвоена третья категория сложности. На место происшествия было направлено два отделения пожарной части №2 Пскова.

Опасность была реальной все время, падали осколки, железный дождь, горящие лохмотья тентов машин. Прибывшим пожарным была дана команда встать под прикрытие боксов с автомобилями и ждать дальнейших распоряжений. Подполковник Александр Минаев отправился в разведку. Опасность заключалась в том, что хранимые там тысячи тонн бензина могли вспыхнуть в любой момент.

В 13:10 обстановка резко ухудшилась: от взрыва на первом хранилище загорелось два блока второго хранилища боеприпасов. В связи с увеличением плотности взрывов было принято решение вывести личный состав в безопасную зону. Поскольку вывод второго отделения стал невозможен, было решено оставить его под прикрытием склада ГСМ для его защиты.

В 15.30 от взрывов загорелось третье хранилище, в котором находилось 15 тонн тротила и другие боеприпасы. По оценкам специалистов, возникла реальная угроза мощного взрыва с массовой гибелью людей. А тогда детонировали бы 2 тысячи тонн боеприпасов, хранившихся на 12 складах дивизии, и на месте взрывов образовалась бы воронка в 2 километра, а в Пскове вылетели бы все стекла из окон.

В сложившейся обстановке приказ был неуместен. Руководитель тушения пожара отдал распоряжение А. Минаеву подобрать добровольцев из дежурного караула ПЧ-2 для ликвидации огня. Остальных людей вывели на безопасное расстояние, они сосредоточились на рубеже 2,5 км от пожара. В подобных ситуациях положено действовать только под прикрытием бронетехники, но ее в тот момент не было. Только на подполковнике Минаеве была каска и бронежилет, которые ему одолжил солдат дивизии.

В 16.30 пожар на третьем, самом опасном складе, был ликвидирован за считанные минуты. За этой работой стояли многие месяцы тренировок, учений, помноженных на личное мужество, профессиональный долг и, конечно же, понимание: если не я, то кто же…Немало мужества потребовалось тем, кто участвовал в ликвидации той чрезвычайной ситуации.

Всего в тот день для тушения пожара в Кислово было привлечено 58 псковских пожарных, задействовано 15 основных пожарных автомобилей, не считая воинов десантной дивизии, которые в огне и под разрывами снарядов спасали автомашины с боеприпасами.

Еще три дня пожарные и военные собирали в лесу вокруг складов осколки и неразорвавшиеся снаряды. Погибло трое, ранено восемь военнослужащих, уничтожено 18 автомобилей УРАЛ- 375 с боеприпасами, 28 автомобилей Газ-66 с прицепами, 210 тонн боеприпасов. Сейчас дивизия имеет бронированную машину, оборудованную для тушения.

Указом президиума Российской Федерации от 21 июня 1995 года пятеро псковских пожарных за проявленное мужество и доблесть при тушении воинских складов в Кислово были награждены «Орденом мужества», четверо – медалью «За отвагу».

2015 год. Льва Шлосберга* вычеркивают из списков парламентских комиссий и комитетов

Экс-депутата регионального парламента Льва Шлосберга (лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом) вычеркивают из списков парламентских комиссий и комитетов.  Как сообщал корреспондент Псковской Ленты Новостей, на заседании парламентского комитета по законодательству и экономической политике Псковского областного Собрания депутатов 20 октября рассмотрено несколько проектов постановлений.

Приняты решения рекомендовать Собранию исключить бывшего руководителя фракции «Яблоко» из комитета по законодательству и экономической политике, где он занимал должность заместителя председателя комитета, из постоянной комиссии Псковского областного Собрания депутатов по противодействию коррупции, из комиссии Псковского областного Собрания депутатов по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Псковского областного Собрания депутатов.

Кроме того, вносятся изменение в постановление о постоянном составе парламентских комитетов в связи с появлением двух новых депутатов от «Единой России». Всеволод Козловский будет работать в комитете по АПК и природопользованию, Игорь Дитрих – в комитете по труду и социальной политике.

На фото Всеволод Козловский

Окончательное решение будет принято на сессии Псковского областного Собрания депутатов.

На фото Игорь Дитрих

24 сентября Псковское областное Собрание депутатов по результатам тайного голосования прекратило полномочия депутата областного Собрания по единому избирательному округу Льва Шлосберга* и освободило его от должности заместителя председателя комитета по законодательству, экономической политике и местному самоуправлению. Лев Шлосберг* обжаловал в суде постановление о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

*лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 14 человек
Сюжет: ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова День в истории ПЛН. 20 октября День в истории ПЛН. 17 октября Татьяна Фомченкова: ПЛН — яркие, острые и подчас бесстрашные День в истории ПЛН. 16 октября День в истории ПЛН. 15 октября «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Андрей Николаев День в истории ПЛН. 14 октября День в истории ПЛН. 13 октября День в истории ПЛН. 10 октября Анатолий Тиханов: ПЛН — профессиональный, знающий свое дело коллектив Посетить базу отдыха «Озерное» сможет победитель конкурса ПЛН «Народный репортер» День в истории ПЛН. 9 октября День в истории ПЛН. 8 октября Александр Кузьмин: ПЛН прославляет жителей региона День в истории ПЛН. 7 октября День в истории ПЛН. 6 октября Яркие, талантливые, успешные - рассказываем о тех, кто способствует популярности ПЛН. Часть 7 День в истории ПЛН. 3 октября День в истории ПЛН. 2 октября Джемал Малышев: 25 лет — это хорошее начало День в истории ПЛН. 1 октября Дмитрий Хритоненков: ПЛН за 25 лет зарекомендовала себя только с положительной стороны День в истории ПЛН. 30 сентября День в истории ПЛН. 29 сентября «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Олесия Кривченкова День в истории ПЛН. 26 сентября День в истории ПЛН. 25 сентября День в истории ПЛН. 24 сентября День в истории ПЛН. 23 сентября Николай Рыбаков: На ПЛН можно узнать разные точки зрения День в истории ПЛН. 22 сентября «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН: как это было СОБЫТИЕ: Фестиваль-выставка «Автомир Пскова-25» Автофестиваль-выставка «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ Шоу автозвука прозвучало на празднике ПЛН Мастер-класс по воркауту прошёл на автофестивале ПЛН Гриль и другие ценные призы разыграли на автофестивале в честь юбилея ПЛН Сертификаты от сервиса по замене масла SPOT разыграли на автофестивале ПЛН ВОА дало возможность псковичам поучаствовать в интерактивной гонке на празднике ПЛН Автосалон «Бизнес Град» представляет минивэны и пикапы на празднике ПЛН Гости праздника ПЛН могут увидеть внедорожники от салона «Авто-АС» и выиграть сертификаты «Автосалон 1» представляет свои автомобили на празднике ПЛН «Автомобильный центр Псков» демонстрирует самые востребованные модели авто на празднике ПЛН Псковские реперы представили собственные треки на авто фестивале ПЛН Конкурс по раскраске автомобиля проходит на автофестивале ПЛН в Пскове Федерация брейкданса зажгла танцпол на атофестивале к 25-летию ПЛН Автосалон «Лидер Авто» представил свои автомобили и разыграет три корзины роз на празднике ПЛН Выпускающий редактор ПЛН выступила с речью на автофестивале «Автомир Пскова-25» Автофестиваль-выставка «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН стартовала Баттл автозвука и брейк-данса увидят зрители на автофестивале «Автомир Пскова» Хорошо бы каждый год по три раза в квартал Формат автофестиваля очень востребован и интересен для Пскова — Николай Королев День в истории ПЛН. 19 сентября «На пятой передаче»: Фестиваль «Автомир Пскова-25» - все автоновинки в одном месте ПЛН приглашает псковичей на автофестиваль в честь своего 25-летия День в истории ПЛН. 18 сентября «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Александра Мошина Сервис по замене масла SPOT стал партнером автофестиваля-выставки ПЛН День в истории ПЛН. 17 сентября «Ближе к народу»: псковичам назвали преимущества нового бренда автомобилей Belgee Руководитель отдела продаж «Автосалона №1»: Помогаем даже устаревшим моделям Changan Официальную презентацию бренда Belgee проведет «Автосалон №1» на автофестивале ПЛН «Беседка»: «Автосалон №1» на автофестивале к 25-летию «ПЛН». ВИДЕО Главврач Детской областной клинической больницы поздравил ПЛН с 25-летием День в истории ПЛН. 16 сентября «Беседка»: «Бизнес Град» на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Проблем с запчастями на Sollers и ГАЗ нет — руководитель автосалона «Бизнес Град» Руководитель автосалона «Бизнес Град» рассказал историю бренда Sollers Лизинговая компания CARCADE стала партнером автофестиваля-выставки ПЛН Умные часы, наушники и электрогриль разыграют на автофестивале ПЛН День в истории ПЛН. 15 сентября Шоу автозвука устроит Pskov Racing Team на автофестивале к 25-летию ПЛН «Беседка»: «​​​​​​​Авто-АС» на фестивале «Автомир Пскова-25». ВИДЕО «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: обозреватель Светлана Синцова Руководитель салона «Авто-АС» развеял миф об отсутствии деталей на китайские авто Руководитель салона «Авто-АС» озвучил преимущества автомобилей Omoda и Jaecoo Руководитель «Авто-АС»: ПЛН дает возможность потребителям в одном месте посмотреть разные автомобили Автомобиль Belgee X50 представят на выставке на фестивале ПЛН Михаил Брячак: ПЛН всегда уважает мнение сторон, каким бы оно ни было Руководитель псковского автосалона: Tenet – это китайская технологичность и немецкое качество День в истории ПЛН. 12 сентября Историю появления бренда Chery в Пскове рассказал руководитель автосалона Абсолютную новинку Chery Tenet T8 представят на автофестивале к 25-летию ПЛН «Беседка»: Автосалон «CHERY» на Ижорского, 36 на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 6 «Лидер Авто» представит GMC, ⁠Mercedes и Hyundai на автофестивале-выставке ПЛН День в истории ПЛН. 11 сентября «Беседка»: «Лидер Авто» на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Салон «Лидер Авто» представит на фестивале ПЛН автомобили из Казахстана, ОАЭ и Кореи Рекомендации по выбору подержанного автомобиля дали псковичам Руководитель автосалона поделился тонкостями завоза машин из-за рубежа «Бизнес Град» представит автомобили Sollers и «Соболь» на фестивале ПЛН Экшен-шоу покажет атлет-экстремал на автофестивале ПЛН Виктор Антонов: ПЛН — единственный рупор, который говорит псковичам правду Два автомобиля раскрасят пальчиковыми красками в Пскове Мастер-класс по воркауту проведут для гостей автофестиваля ПЛН Внедорожники Omoda и Jaecoo смогут увидеть псковичи на фестивале ПЛН Автомобили Chery и Tenet представят на выставке на фестивале ПЛН День в истории ПЛН. 10 сентября Общество автомобилистов устроит на фестивале ПЛН интерактивную гонку на самокатах Максим Костиков: Из 50 лет моей жизни 25 посвящены ПЛН «ПЛН в лицах»: Максим Костиков о роли Псковской Ленты Новостей в жизни региона. ВИДЕО День в истории ПЛН. 9 сентября «ПЛН в лицах»: Максим Костиков о роли Псковской Ленты Новостей в жизни региона Александр Братчиков: ПЛН позволяет находиться в гуще событий День в истории ПЛН. 8 сентября Автофестиваль состоится в Пскове в рамках 25-летия ПЛН «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: обозреватель Ульяна Лаблюк Юрий Сорокин: На протяжении многих лет лицо ПЛН остается неизменным Андрей Ермаков: ПЛН не спекулирует на проблемных вопросах День в истории ПЛН. 5 сентября День в истории ПЛН. 4 сентября «Гонки по вертикали»: За ПЛН! Председатель Псковского областного суда: Работа ПЛН заслуживает особого признания День в истории ПЛН. 3 сентября СОБЫТИЕ: Торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН День в истории ПЛН. 1 сентября Игорь Иванов: ПЛН – это драйвер информационного пространства Псковской области Роман Романов: ПЛН — это нервная система Псковской области Псковский дискуссионный клуб поздравил ПЛН с 25-летием 25-летие ПЛН в «Квартале Мейера»: как это было Жители региона видят картину жизни глазами ПЛН — Александр Хлопков  Игорь Дитрих пожелал ПЛН чаще выносить в публичную плоскость сложные вопросы  Наталья Мельникова: На интервью ПЛН приходишь, как на экзамен  Музейную тыкву с логотипом ПЛН подарила заведующая музеем Софьи Ковалевской Александр Козловский: ПЛН формирует реальность жителей Псковской области  Руководство «Гражданской прессы» наградили благодарностями комитета Госдумы  Лидеры псковских отделений политических партий соревновались за «голос ПЛН» Ольга Тимофеева: Желаю ПЛН не расслабляться  ПЛН очень любит свое дело и родной регион - Вера Емельянова Максим Костиков назвал секрет успеха ПЛН Валентина Понизовская: ПЛН завоевала авторитет у широкой аудитории читателей Петр Крупеня: Желаю ПЛН многие десятилетия успехов Стартовал торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН Первые гости прибывают на торжественный прием в честь 25-летия ПЛН Александр Савенко: Начальники приходят и уходят, а ПЛН остается Андрей Турчак: ПЛН создает тренды в медийной сфере региона Борис Елкин: ПЛН уже четверть века честно и объективно освещает жизнь региона «Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся. ВИДЕО «Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся Гости вечера-медиабрифинга в честь 25-летия ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ Торжественный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей. ФОТОРЕПОРТАЖ Торжественный прием в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей состоится 29 августа Георгий Василевич: ПЛН всегда говорит со своими читателями о самом важном День в истории ПЛН. 29 августа Николай Козловский: Трудом талантливых сотрудников формировался уникальный стиль ПЛН Михаил Ведерников: ПЛН определяет медийный ландшафт Псковской области «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: старший обозреватель Юлия Магера Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН — писатель Андрей Канавщиков День в истории ПЛН. 27 августа День в истории ПЛН. 26 августа Владимир Компаниец: ПЛН — один из тех источников, которым я доверяю День в истории ПЛН. 25 августа ПЛН-25. Вызовы для лидера Дмитрий Быстров: ПЛН — востребованный ресурс с профессиональной командой День в истории ПЛН. 21 августа День в истории ПЛН. 22 августа Андрей Маковский: ПЛН – это профессионализм, легкость и новизна «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: выпускающий редактор Ксения Иванова ПЛН помогает поддерживать доверие к налоговой службе — Анна Кутузова День в истории ПЛН. 20 августа День в истории ПЛН. 19 августа День в истории ПЛН. 18 августа Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 5 День в истории ПЛН. 14 августа Андрей Козлов: ПЛН дает возможность увидеть уникальных людей и узнать их мнение Владимир Кузь: ПЛН – основной источник информации о жизни Псковской области Игорь Романов: ПЛН дает возможность выступить всем политическим силам ПЛН объективно доносит информацию о жизни региона — Дмитрий Михайлов День в истории ПЛН. 12 августа День в истории ПЛН. 11 августа Антон Минаков: ПЛН всем предоставляет возможность высказывать свое мнение Евгений Панферов: Я пользуюсь информацией от ПЛН с полным доверием Антон Дымов: ПЛН — главный новостной источник региона Спасибо за праздник, друзья! Праздник Псковской Ленты Новостей в парке Строителей. ФОТОРЕПОРТАЖ Пилот аэростата о полете над Псковом на празднике ПЛН: Такого ещё не было Аэростат запустили в небо на празднике Псковской Ленты Новостей  Фотофакт: Воздушный шар для аэростата надувают в парке Строителей Победителей конкурса логотипов ПЛН наградили на празднике в парке Строителей Ценные призы рызыгрывают на празднике к 25-летию ПЛН  На празднике ПЛН выступила Псковская федерация ушу Праздник 25-летия ПЛН стартовал в Пскове. Фото Полет на воздушном шаре могут выиграть псковичи на празднике ПЛН Александр Савенко: Все мы - большая семья ПЛН Освоить стрельбу из лука смогут гости праздника ПЛН Караоке функционирует на празднике к 25-летию ПЛН Псковичи могут попробовать авторское мороженое в парке Строителей Полакомиться хотдогами могут гости праздника ПЛН Фотозона работает на празднике ПЛН в парке Строителей Фотофакт: Аэростат подготавливают на празднике 25-летия ПЛН Торговые ряды готовы принимать псковичей на празднике ПЛН Тала Нещадимова: На праздник к 25-летию ПЛН лучше захватить зонтики Праздник 25-летия ПЛН пройдёт в Пскове 19 июля Псковская федерация ушу выступит на празднике ПЛН в парке Строителей Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 4 Денис Иванов: Благодаря ПЛН жители получают самую точную информацию Поиграть с робособакой смогут псковичи на празднике ПЛН Николай Королев: Победители конкурса талантов на празднике ПЛН получат специальные призы Спеть в «караоке» и опробовать игру о безопасности интернета смогут гости на празднике ПЛН Гости праздника ПЛН сыграют в лотерею на подъем шара Фудтраки и авторские сувениры ждут гостей на празднике ПЛН в Пскове Объявлены победители конкурса логотипов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Евгений Михайлов: На ПЛН наиболее объективная информация Праздник к 25-летию ПЛН станет темой брифинга в пресс-центре  Органистка из Швейцарии даст единственный концерт в Пскове 20 июля У псковичей остался последний шанс принять участие в конкурсе креативных логотипов ПЛН Певица Елена Васильчикова: ПЛН даёт возможность артистам быть частью чего-то большого Александр Прокофьев: ПЛН поднимает интересные вопросы На празднике ПЛН в парке Строителей выступит псковская звезда Ольга Федорова: ПЛН — это кратко, срочно, внятно и по существу Конкурс талантов состоится на празднике к 25-летию ПЛН в парке Строителей Борис Елкин о запуске аэростата: ПЛН вносит большой вклад в развитие города ООО «ЗЕНЧА»: Для нас ПЛН — не просто медиаресурс, а партнер в развитии Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 3 Логотип ПЛН выложили из клубники Очень важно, чтобы в регионе было такое независимое СМИ, как ПЛН — Виталий Рахманов Гелена Самохвалова: ПЛН — это поток свежей информации для псковичей Детей героев СВО поднимут в небо на аэростате на празднике в честь 25-летия ПЛН Армен Мнацаканян: ПЛН — главный рупор Псковской области Взгляд с небес: аэронавт Максим Валуев о праздничном полёте в честь 25-летия ПЛН Объявлен призовой фонд конкурса креативно выложенных логотипов ПЛН ПЛН-25. Три кита успеха Из цветов, огурцов и спичек выложили логотип ПЛН. ФОТО Николай Романов: ПЛН — лучшая лакмусовая бумажка для чиновников ПЛН поднимет в небо аэростат в преддверии Дня города Пскова Гости праздника ПЛН в преддверии Дня города поднимутся в небо Ольга Евстигнеева: На ПЛН всегда можно узнать, что произошло в регионе В преддверии Дня города ПЛН подарит псковичам праздник в честь 25-летия издания Игорь Максимов: Я очень рад содружеству с ПЛН Логотип ПЛН выложили из улиток, лисичек и пенсии. ФОТО Игорь Савицкий: ПЛН – большие сторонники свободы слова Михаил Иванов: ПЛН не навязывает свое мнение Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 2 Иван Белугин: ПЛН не теряет свою идентичность Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН Владимир Никитин: ПЛН — серьезная организация, держащая руку на пульсе Первые работы поступили на конкурс креативно выложенного логотипа ПЛН. ФОТО Наталья Юрченко: Команде ПЛН желаю меткого слова, добра и любви читателей Алеся Михачева: Я каждый день читаю ПЛН Определен победитель в конкурсе лучшего фото с праздника к 25-летию ПЛН «Все лучшее — детям!» Алексей Наумец: У Псковской Ленты Новостей огромный авторитет Объявлены победители конкурса слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Виктор Остренко: ПЛН является флагманом в сфере информационной политики Стартует конкурс на лучший креативный выложенный логотип ПЛН Объявлены победители фотоконкурса «Я читаю ПЛН» Денис Кузнецов: ПЛН — один из самых интересных новостных источников Псковской области Александр Седунов: На ПЛН всегда узнаешь о новом, важном и интересном Камера «Ростелекома» зафиксировала более двух тысяч улыбок на детском празднике к 25-летию ПЛН Борис Елкин: Приятно, что ПЛН включилась в празднование Дня защиты детей  Илианна Петрова: ПЛН — неотъемлемая часть культурно-информационной жизни региона Праздник ПЛН: «Все лучшее — детям!». ВИДЕО Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН Более пяти тысяч человек посетили праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Финальный флешмоб состоялся на детском празднике в Пскове Сладкие призы от Прасковьи Молочковой раздали на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове Суперпризы разыграли на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН В игру «Зеленое / Красное» играют юные псковичи на празднике в Пскове Сертификаты от партнёров детского праздника разыграли в Пскове Ценные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Аквагрим работает на псковском празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Настольную игру по цифровой безопасности проводит «Ростелеком» на празднике «Все лучшее — детям!» Концертная программа стартовала на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН «Главное - порадовать детей»: подарки дарят юным псковичам на празднике к 25-летию ПЛН Стартует праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Робопса заметили на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Дрессированные собаки устроили веселое представление на детском празднике в Пскове Игровую лекцию по гигиене полости рта проводят псковичам на празднике «Все лучшее — детям!» Студотряды проводят мастер-классы по народным играм на детском празднике в Пскове За происходящим на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове можно наблюдать онлайн Дмитрий Мельников: У многих псковичей утро начинается с просмотра ПЛН Улыбнись — и получи подарок: «Ростелеком» запустит трансляцию детского праздника в Пскове «Ростелеком» предложит сыграть в игру «Безопасный интернет» на детском празднике в Пскове Умные часы подарит ПЛН автору лучшего фото с праздника «Все лучшее — детям!» Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 1 Псковская Лента Новостей умеет показать события с интересного ракурса — Борис Елкин Опубликована программа праздника «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Клиника «Псковдент» разыграет сертификаты на свои услуги на детском празднике 31 мая Стоматологи научат гостей детского праздника в Пскове правильно чистить зубы Секретами сохранения здоровья зубов с детства поделились псковские стоматологи Интерактивная площадка от клиники «Псковдент» будет работать на детском празднике 31 мая Коллекция фотографий на конкурс к 25-летию ПЛН продолжает пополнятся Антон Мороз: Максимальная открытость – основной принцип успеха ПЛН «Правда — лицо новостей»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Конкурс на лучшее фото с праздника «Все лучшее — детям!» запустит ПЛН 31 мая Марина Гаращенко: ПЛН существует 25 лет, значит, она интересна Студотряды устроят мастер-классы народных игр на детском празднике в Пскове 31 мая ПЛН-25. Вверх! Окунутся в виртуальную реальность смогут псковичи на детском празднике 31 мая Шоу дрессированных собак покажут на детском празднике в Пскове 31 мая Фигурки из вселенной Roblox смогут создать псковичи на детском празднике 31 мая Сертификат на услуги центра «Здоровый ребенок» разыграют на детском празднике в Пскове Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая Александр Борисов: Все, что происходит в Псковской области, освещается на ПЛН Ульяна Михайлова: Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН Ароматным кофе угостят гостей праздника в парке Строителей в Пскове 31 мая Ирина Кухи: 25 лет ПЛН — это большой срок Псковичи продолжают присылать фотографии на конкурс к 25-летию ПЛН Победитель конкурса слоганов к 25-летию ПЛН отправится на базу отдыха Праздник «Все лучшее — детям!» пройдет в Пскове 31 мая Кто придумал ПЛН? Владимир Папорт: ПЛН — одно из основных средств доведения информации до псковичей Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед «Всегда на новость впереди»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Наталья Федорова: ПЛН преподносит информацию быстро, качественно и достоверно Алексей Овчинников: Журналистика — тяжёлый хлеб, но если прикипел, начинаешь любить Многодетная семья Егоровых участвует в фотоконкурсе «Я читаю ПЛН» Анна Дмитриева: В каждой работе есть место подвигу, но ПЛН находится на самом острие Рахиба Сулейманова: ПЛН всегда держит руку на пульсе Анна Тарасенко: ПЛН сделала себя сама в непростой период истории страны «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы. ВИДЕО «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы Игорь Сопов: ПЛН — это высокие стандарты работы, профессиональность журналистов и достоверность информации «ПЛН в лицах»: Экономический обозреватель Алексей Овчинников. ВИДЕО Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников станет героем программы «ПЛН в лицах» «Простое, любимое и настоящее»: продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН ПЛН-25. Миллениум Татьяна Пасман: Псковская Лента Новостей готова конструктивно работать с оппозицией Денис Бахтин: Шел, упал — очнулся в редакции ПЛН Археолог Александр Михайлов: ПЛН много внимания уделяет вопросам сохранения культурного наследия «ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин. ВИДЕО Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин станет героем программы «ПЛН в лицах» Псковская Лента Новостей объявляет о старте грандиозного конкурса «Народный репортер» Анастасия Повторейко: ПЛН — сплоченная команда Игорь Дитрих: На ПЛН всегда отражена актуальная проблематика региона и страны «История нашей жизни»: продолжают поступать слоганы на конкурс к 25-летию ПЛН Станислав Стармолотов: Работая в других регионах, я именно на ПЛН узнавал, чем живет родина Александр Ножка: Утром я в первую очередь смотрю, что написали в ПЛН Владислав Туманов: ПЛН доказала свое право быть лидером Школьники из Писковичей попробовали себя в роли радиоведущих на экскурсии в ПЛН Премьера программы «ПЛН в лицах»: главный редактор Александр Савенко. ВИДЕО Серия программ «ПЛН в лицах» стартует на волнах «ПЛН FM» Главврач противотуберкулезного диспансера: ПЛН на первом месте Объективность повышает статус ПЛН — Геннадий Бубнов Андрей Михайлов: Псковская Лента Новостей — это «живчик» в информационном поле Александр Савенко о феномене ПЛН, интервью без компромиссов и постоянстве Артур Гайдук: ПЛН — одно из немногих СМИ, с которым мы сотрудничаем Александр Хлопков: Благодаря ПЛН псковичи шире видят картину жизни Экскурсию для учеников лицея №21 провели в медиахолдинге «Гражданская пресса» Ученики КофеШколы посетили медиахолдинг «Гражданская пресса» Продолжают поступать фотографии на конкурс «Я читаю ПЛН» Александр Серавин: Редко в регионах есть такие СМИ, как ПЛН Псковская Лента Новостей запускает конкурс слоганов в честь 25-летия Сергей Лаврухин: Населению важно получать информацию из первых уст Директор СК «Развитие» Богдан Васильев: Мое утро начинается с просмотра ПЛН ПЛН вызывает порыв, желание погрузиться в материал – Алексей Севастьянов Любовь Трифонова: ПЛН — одно из самых мощных СМИ Псковской области Вместе мы сделаем больше — Светлана Мельникова о 25-летии ПЛН Фотоконкурс «Я читаю ПЛН» собирает первых участников Александр Котов: ПЛН — одно из ведущих средств массовой информации региона Павел Талебин: 25 лет ПЛН — это серьезный срок, который непосредственно влияет на качество «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: К 25-летию ПЛН… Марина Кулакова: Археологический центр плотно сотрудничает с ПЛН Стартует фотоконкурс «Я читаю ПЛН» ПЛН-25. Год ярких событий и подарков читателям «Прессинг»: ПЛН — 25, секреты выживаемости и рецепт успеха. ВИДЕО Тала Нещадимова: Сотрудники ПЛН выполняют свою работу грамотно и профессионально ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова
20.10.2025, 18:210 «Постскриптум»: Должны ли быть мэры в правительстве? ВИДЕО 20.10.2025, 18:110 Аналитики рассказали, кому в Пскове платят больше 100 тысяч рублей 20.10.2025, 18:100 Интеграция ВТБ и Почта Банка – еще больше плюсов 20.10.2025, 18:050 Большинство респондентов ПЛН имеют от двух до четырех банковских карт
20.10.2025, 17:570 Мероприятие «Стань заметнее» проводит полиция в Псковской области 20.10.2025, 17:550 Пристав проведет личный прием псковичей по вопросам алиментов 21 октября 20.10.2025, 17:530 День в истории ПЛН. 20 октября 20.10.2025, 17:460 Для псковичей старше 60 лет проведут бесплатные лекции о профилактике гриппа
20.10.2025, 17:430 «Единый день уборки» в Псковском районе состоится 24 октября 20.10.2025, 17:420 «ГорДозор»: Новый ГОСТ и общественный транспорт Пскова. ВИДЕО 20.10.2025, 17:410 Российский рекордсмен Колесников начал новое путешествие по Псковскому краю 20.10.2025, 17:390 Юристы проведут бесплатные консультации для псковских участников СВО
20.10.2025, 17:370 Сергей Вострецов: Соцконтракт — договор между человеком и государством о движении вперед 20.10.2025, 17:290 Рейтингомер: судьба пропагандиста, награда финансиста и отставки с уголовкой 20.10.2025, 17:170 В Плёсе открылась археологическая выставка музея-заповедника «Изборск» 20.10.2025, 17:150 Нетрезвых водителей остановили в Пскове и Великих Луках
20.10.2025, 17:130 Хоккеисты из шести городов РФ и Беларуси поборются за Кубок княгини Ольги в Пскове 20.10.2025, 17:120 Начальницу отделения по вопросам гражданства УМВД в Пскове отправили под домашний арест 20.10.2025, 17:100 Уха из ассорти рыб на сливках в ресторане «СтругановЪ»: кулинарная классика с видом на историю 20.10.2025, 17:040 Стали известны подробности ДТП с Chery и велосипедистом на Рижском проспекте в Пскове
20.10.2025, 17:030 «Ласточки» перевезли более 630 тысяч пассажиров на маршруте Петербург — Псков с января по сентябрь 20.10.2025, 17:000 Более 40 человек из фитнес-клубов Пскова сдали нормативы ГТО на «Машиностроителе» 20.10.2025, 16:570 «Дневной дозор»: Каким был сельхозсезон-2025 для псковских аграриев? 20.10.2025, 16:560 За два дня операции «Розыск» в Псковской области задержали 15 преступников
20.10.2025, 16:510 Курсант завоевал «золото» на чемпионате Псковской области по кудо 20.10.2025, 16:471 Реплика Константина Калиниченко: Как нам переобуть авто? 20.10.2025, 16:460 На участке улицы 1-я Песочная в псковских Лепешах перекрыли движение до 24 октября 20.10.2025, 16:450 «ЗЭТО» представил успешный проект импортозамещения на федеральной энергетической конференции
20.10.2025, 16:440 Псковских школьников приглашают принять участие в олимпиаде «Звезда» 20.10.2025, 16:370 В пригороде Пскова школьники соревновались в технике пешеходного туризма 20.10.2025, 16:280 Презентация книги «20 великих битв Второй мировой войны» состоится в Пскове 20.10.2025, 16:240 В Москве хирург не доделал операцию и после смерти пациента избежал наказания
20.10.2025, 16:210 Валентина Понизовская: ПЛН завоевала авторитет у широкой аудитории читателей 20.10.2025, 16:170 Праздничный концерт к 611-й годовщине основания города состоялся в Опочке 20.10.2025, 16:120 Руководители «Моглино» и «Нор-Маали» обсудили развитие мощностей на территории ОЭЗ 20.10.2025, 16:070 Андрей Козлов: Псковские аграрии уже приспособились к санкциям
20.10.2025, 16:040 Жителей Пустошкинского округа подозревают в незаконной регистрации иностранца и россиян 20.10.2025, 15:580 В результате наезда ВАЗа на ограждение на Рижском проспекте в Пскове пострадавших нет 20.10.2025, 15:510 В ГД внесли проект о снижении планки ответственности за диверсии до 14 лет 20.10.2025, 15:370 До -6 градусов похолодает в ночь на 21 октября в Псковской области
20.10.2025, 15:340 В парке «Михайловского» появился новый элемент садового декора 20.10.2025, 15:270 На завершение строительства здания суда в Острове готовы направить 86 млн рублей 20.10.2025, 15:230 «Деловой полдень»: Университет и бизнес. Модели эффективного взаимодействия. ВИДЕО 20.10.2025, 15:130 Свыше 1700 псковских младшеклассников присоединились к «Орлятам России»
20.10.2025, 15:040 Погибшими в ДТП на трассе Великий Новгород — Псков оказались жители города Сольцы 20.10.2025, 14:520 Псковичка победила на всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться» 20.10.2025, 14:510 Инструментальные обработки известных мелодий военных времён услышат псковичи в БКЗ 20.10.2025, 14:410 Каждый третий россиянин проводит в интернете более шести часов в день — исследование
20.10.2025, 14:400 Появилось видео смертельного ДТП с трехмесячным ребенком на трассе Великий Новгород – Псков 20.10.2025, 14:370 Псковские парламентарии проведут приемы граждан на этой неделе 20.10.2025, 14:312 Храпящий 20.10.2025, 14:160 Новый квест в псковском музее собрал порядка 100 гостей
20.10.2025, 14:140 За неделю в Псковской области выявили 21 водителя в состоянии опьянения 20.10.2025, 14:080 Две новые выставки откроются в псковском Доме офицеров 24 октября 20.10.2025, 14:070 Псковская область поднялась на 65 место в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию 20.10.2025, 13:590 20 единиц оружия изъяли росгвардейцы у жителей Псковской области за неделю
20.10.2025, 13:540 Около трех миллионов рублей перевели жители Псковской области кибермошенникам 20.10.2025, 13:390 Почему псковичи выбирают TENET? 20.10.2025, 13:380 Более двух тысяч самозанятых псковичей задумываются о будущей пенсии  20.10.2025, 13:220 В Пскове стали известны потенциальные адреса зарядных станций для электротранспорта
20.10.2025, 13:190 Росгвардейцы поздравили пап погибших псковских сослуживцев с Днем отца 20.10.2025, 13:090 Чемпионат по бегу памяти жертв фашизма прошёл в Порховском округе 20.10.2025, 13:070 Топ-3 киберугроз для школьников и студентов назвал Ростелеком 20.10.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Должны ли быть мэры в правительстве?
20.10.2025, 12:570 «Ольгинский десант» помог очистить от осенней листвы Изборскую крепость 20.10.2025, 12:490 Росстат описал среднестатистического россиянина 20.10.2025, 12:470 За бренд «Печоры – колыбель православия» округу выделили 40 млн рублей 20.10.2025, 12:380 «Постскриптум»: Должны ли быть мэры в правительстве? 
20.10.2025, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Новый ГОСТ и общественный транспорт Пскова 20.10.2025, 12:250 Псковичи повторили популярный челлендж Газманова. ВИДЕО 20.10.2025, 12:170 Четыре экипажа вылетели с трассы на финале Кубка РФ по ралли в Псковской области 20.10.2025, 12:100 «ГорДозор»: Новый ГОСТ и общественный транспорт Пскова
20.10.2025, 12:070 Псковские школьники и студенты могут стать участниками Кубка CTF России по кибербезопасности 20.10.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция проекта «Деловой полдень» 20.10.2025, 11:471 Новый автобусный рейс Псков – Москва начнет курсировать с 21 октября 20.10.2025, 11:270 В Псковском филиале университета ФСИН состоялся день открытых дверей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru