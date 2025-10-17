Общество

Росстат описал среднестатистического россиянина

Среднему россиянину — 41 год, он с большой вероятностью проводит время за просмотром телепередач и фильмов. Среднестатистический занятый — это женщина, работающая в сфере торговли, с зарплатой 84 тысячи рублей.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Росстат ко Всемирному дню статистики привел статистический «портрет» среднего россиянина (по данным статслужбы за 2024 год), пишет РБК.

Отмечается, что среднестатистический мужчина в России имеет следующие параметры: рост — 162,9 см (с учетом всех возрастов), а вес — 74,1 кг. Россиянки в среднем весят 67 кг, притом что их средний рост составляет 159,5 см.

По данным статистики, 80,8% населения России составляют русские, согласно итогам Всероссийской переписи населения 2021 года. Женщин в стране на 10 млн больше, чем мужчин, их доля составляет 54% от общего числа населения, тогда как мужчин — 46%. Средний возраст россиян в 2024 году составил 41 год: у мужчин — 38 лет, а у женщин — 43 года.

В прошлом году в браке состояли 63% мужчин и 54% женщин. Легковым автомобилем владеет 49,3% семей, а 42% граждан, проживающих в отдельных квартирах, живут в двухкомнатных.

Среднестатистическая работающая женщина 2024 года имеет высшее образование и трудится в сфере торговли, зарабатывая 84 199 рублей в месяц. Месячная заработная плата работников организаций составила 89 тысяч рублей, что на 19% больше, чем в 2023 году. Реальные денежные доходы россиян увеличились на 8,4%, по данным Росстата.

В свободное время почти 78% россиян предпочитают отдыхать перед телевизором, 70% проводят время с друзьями, более 50% используют гаджеты, 34% увлекаются чтением, а 24,5% занимаются хобби.

Всемирный день статистики учредила Генеральная Ассамблея ООН в 2010 году и постановила отмечать его 20 октября один раз в пять лет.