Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Должны ли быть мэры в правительстве?

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Константин Калиниченко и Татьяна Иванова.
Основные темы программы сегодня:
- Телефонный разговор Путина и Трампа: новая надежда?
- «За заслуги перед Отечеством»: Путин наградил заместителя губернатора Псковской области Татьяну Баринову
- Грищук — Борисюк: в Псковском перинатальном центре сменилось руководство
- Антивандальный постамент: в Псков привезли 70-тонный валун, на который установят памятник князю Довмонту
- А также: должны ли быть мэры в правительстве?
- Политические темы прошлой недели обсудим с главным редактором ПЛН, политическим обозревателем Александром Савенко.
Телефон прямого эфира – 56-73-72.