Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Должны ли быть мэры в правительстве?

20.10.2025 13:02

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Константин Калиниченко и Татьяна Иванова. 

Основные темы программы сегодня:

  • Телефонный разговор Путина и Трампа: новая надежда?
  • «За заслуги перед Отечеством»: Путин наградил заместителя губернатора Псковской области Татьяну Баринову
  • Грищук — Борисюк: в Псковском перинатальном центре сменилось руководство 
  • Антивандальный постамент: в Псков привезли 70-тонный валун, на который установят памятник князю Довмонту
  • А также: должны ли быть мэры в правительстве? 
  • Политические темы прошлой недели обсудим с главным редактором ПЛН, политическим обозревателем Александром Савенко.

Телефон прямого эфира – 56-73-72.

Источник: Псковская Лента Новостей
опрос
С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?
В опросе приняло участие 265 человек
