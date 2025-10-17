Общество

Более двух тысяч самозанятых псковичей задумываются о будущей пенсии

Более 2 тысяч самозанятых граждан заключили договор с отделением Социального фонда России по Псковской области о добровольном формировании будущей пенсии, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.

В Псковской области с 2020 года зарегистрировано более 38 тысяч самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Как пояснили в Социальном фонде РФ, эти псковичи не являются застрахованными лицами и не обязаны уплачивать страховые взносы в фонд как, например, индивидуальные предприниматели или нотариусы. В результате — их пенсионные права не формируются.

«Единственный способ обеспечить себе в будущем пенсию для таких предпринимателей - платить взносы в добровольном порядке. Для этого им необходимо вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, подав соответствующее заявление в Социальный фонд. В рамках договора они будут самостоятельно уплачивать за себя страховые взносы и формировать право на страховую пенсию по старости. Количество самозанятых «добровольцев» в регионе с каждым годом растет. Сегодня нами зарегистрировано более 2 тысяч таких граждан», — отметил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Минимальный размер добровольных страховых взносов для самозанятых в 2025 году составляет 59 241,6 рубля. При его уплате в полном объеме будут начислены 0,975 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК) и 1 год стажа. Если взносы были уплачены в меньшем размере, то пенсионные коэффициенты и стаж будут рассчитаны пропорционально уплаченным взносам. Максимальный размер взносов в 2025 году составляет 473 932,8 рубля (7,799 ИПК).

Псковские самозанятые самостоятельно определяют размер взносов. Платить их можно как единым платежом, так и частями. Главное - сделать это не позднее 31 декабря. Пенсионные коэффициенты и стаж «появятся» на индивидуальном лицевом счете гражданина до 1 марта 2026 года.

Заявление для добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию можно подать несколькими способами: через личный кабинет на портале госуслуг, в мобильном приложении «Мой налог» или в любом офисе клиентской службы отделения СФР по Псковской области.

Взносы перечисляются через кредитную организацию по реквизитам с помощью мобильного приложения «Мой налог» или электронного сервиса Соцфонда.

После регистрации в приложении «Мой налог» страхователь получает доступ к информации о сумме взносов для уплаты в текущем году, сведениям об учтенных платежах и размере стажа, который будет отражен на лицевом счете по окончании года.

С подробной информацией о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию можно познакомиться на сайте Социального фонда России.

Вопросы можно задать специалистам отделения СФР по Псковской области: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный). Обратиться также можно и в социальные сетях: «ВКонтакте»; Telegram; «Одноклассники».