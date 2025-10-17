Общество

Псковские парламентарии проведут приемы граждан на этой неделе

Приемы граждан депутатами Псковского областного Собрания состоятся на текущей неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

21 октября, во вторник, с 10:00 до 12:00 прием граждан проведет вице-спикер Игорь Дитрих, округ № 11 (Бежаницкий, Дедовичский, Локнянский и Опочецкий округа).

22 октября, в среду, с 10:00 до 12:00 граждан примет депутат по округу №2 (часть города Пскова – район Запсковье) Елена Лунгу.

23 октября, в четверг, с 10:00 до 12:00 прием осуществит депутат по округу №12 (Великолукский, Куньинский, Новосокольнический и Усвятский округа) Андрей Козлов.

8 (8112) 66-25-12 – телефон для записи на приём к депутатам Псковского областного Собрания в общественной приёмной партии «Единая Россия» (Гоголя, 9).

«По этому же номеру можно связаться с депутатом, если по какой-то причине вы не можете присутствовать на приёме лично», - добавили в пресс-службе Собрания.