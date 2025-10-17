В ГД внесли проект о снижении планки ответственности за диверсии до 14 лет

На рассмотрение Госдумы представили законопроект, снижающий возрастную планку ответственности за диверсионные преступления до 14 лет. Об этом сообщил председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
Документ предлагает жестче наказывать за вовлечение в терроризм и диверсии детей, вплоть до пожизненного заключения. В частности, для диверсионных преступлений предполагается ответственность по аналогии с уже действующей за терроризм, в том числе снижение возрастной планки до 14 лет. По словам Василия Пискарева, инициативы уже поддержаны Верховным судом и правительством России, пишут «Ведомости».
Законопроект подписан 419 депутатами из всех фракций во главе с председателем Вячеславом Володиным, подчеркнул Василий Пискарев. По мнению депутата, принятие документа повысит гарантии безопасности и «повысит неотвратимость наказания для тех, кто пытается подорвать основы нашего государства».
Согласно данным Генпрокуратуры РФ, в первом полугодии 2025 г. было зарегистрировано 174 диверсионных преступления. При этом за весь предыдущий год таких преступлений было зафиксировано 204.
20 октября вице-спикер Госдумы Ирина Яровая также сообщила, что нижняя палата планирует введение наказания в виде пожизненного заключения за вовлечение несовершеннолетних в диверсии. Во внесенном в Госдуму проекте о противодействии диверсиям также зафиксирована отмена сроков давности для диверсионных преступлений.