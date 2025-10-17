Общество

Спортивную площадку Тямшанской гимназии планируют отремонтировать

Несколько объектов в деревне Тямша в рамках социального партнерства с псковским заводом «Титан-Полимер» осмотрели глава Псковского района Наталья Федорова и руководитель завода «Титан-Полимер» Борис Табаев, сообщается на странице Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Общественная территория "Маминого парка", где для благоустройства территории применили комплексный подход – программу ФКГС, проекты ТОС, помощь волости и неравнодушных жителей, требует дальнейшего наполнения. С Борисом Владимировичем обсудили варианты функционального использования благоустроенной территории. Будем прорабатывать и согласовывать дальнейшие шаги», - сообщила глава района.

Далее они осмотрели спортивную площадку Тямшанской гимназии.

«Требуется ее обустройство. Первым делом на территории необходимо спланировать и выполнить водоотведение, чтобы в дальнейшем поэтапно переходить к реконструкции объекта. Специалисты завода помогут в оценке объема предстоящих работ», - добавила Наталья Федорова.

Также глава района и Борис Табаев посетили еще один социальный объект – Тямшанский дом культуры.

«В минувшем сезоне предприятие помогло с ремонтом концертного и танцевального залов. Впереди – ремонт помещения библиотеки. По реализации намеченных планов будем двигаться поступательно и работать, как и прежде, на положительный для жителей результат», - заключила Наталья Федорова.