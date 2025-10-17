Общество

Михаил Ведерников удостоил коллектив Псковского технического лицея Почетной грамотой

Глава Псковской области Михаил Ведерников удостоил коллектив Псковского технического лицея Почетной грамотой Губернатора, сообщается в официальном Telegram-канале правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Учреждение в этом году отмечает свой 35-летний юбилей. Региональной наградой отмечены высокий профессионализм и творческий подход педагогов в обучении и воспитании подрастающего поколения.

В Псковском техническом лицее обучаются школьники с 7 по 11 класс. Они занимаются углубленным изучением физики и математики, а также информационных технологий.

В лицее осуществляется предпрофильная и профильная подготовка учащихся по технологическому и естественно-научному направлениям.