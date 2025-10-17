Общество

Свыше 3 тысяч псковичей пострадали от клещей в 2025 году

Итоги сезона клещевой активности в 2025 году подвели в Псковской областной клинической инфекционной больнице, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.

«Сезон клещевой активности подходит к завершению, и мы подводим итоги. Цифры напоминают нам, что встреча с этими паразитами может быть опасной. С начала сезона (14 апреля по 20 октября 2025 года) в Псковской инфекционной больнице всего было исследовано 1996 клещей. 473 клеща были заражены иксодовым клещевым боррелиозом. Это наиболее часто выявляемая инфекция в этом сезоне в городах Псков и Великие Луки. Хотим отметить опасность болезни Лайма (клещевого боррелиоза), напомнив о клиническом случае из нашей практики, когда отсутствие терапии после укуса клеща у ребенка привело к развитию «неполного» варианта синдрома Баннварта при клещевом боррелиозе», - сообщили в больнице

Всего с клещевым инфекциями в стационар инфекционной больницы в 2025 году госпитализировали 24 человека. Пять человек в Пскове и Великих Луках госпитализировали с клещевым вирусным энцефалитом.️

По данным управления Роспотребнадзора по Псковской области с начала сезона от кровососущих пострадало 3208 человек, в том числе 825 детей.

Наибольшая активность клещей пришлась на май и июнь. В этот период в среднем 28,2% паразитов были заражены инфекциями. В среднем за год уровень пораженности клещей составил 24%. Это значит, что в среднем каждый четвертый клещ мог представлять угрозу.

«Клещевой энцефалит – опасное заболевание, и единственная надежная мера его профилактики – вакцинация. Прививка поможет предотвратить не менее 95% случаев заболевания. В редких случаях, если иммунизированный человек заболеет после укуса, то инфекция будет протекать в легкой форме. Обращаем внимание, что важно вакцинироваться заранее, это можно сделать уже сейчас, чтобы к весне, когда возрастет активность клещей, полностью сформировался иммунитет. Оптимальное время для вакцинации ноябрь – март», - напомнили в лечебном учреждении.

Сделать прививку от клещевого энцефалита взрослым и детям можно в Центре иммунопрофилактики Пскова. Записаться можно по телефону информационного центра +7 (8112) 294-122.