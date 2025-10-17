Общество

Транспортная прокуратура проконтролирует права пассажиров после изменения маршрутов поездов в Псковской области

Северо-Западная транспортная прокуратура поставила на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с изменениями в движении поездов, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

В связи с тем, что 21 октября поезда сообщением Псков – Санкт-Петербург и в обратном направлении проследуют через станции Батецкая и Дно, а также пригородный поезд из Луги в Псков – через станцию Дно, Северо-Западная транспортная прокуратура организовала мобильную приемную.

В случае нарушения прав пассажиры могут обратиться по телефону +7 (911) 973-22-00.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00.

Соблюдение прав пассажиров находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.