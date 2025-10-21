Псковcкая обл.
Общество

Поезда между Псковом и Петербургом проведут больше времени в пути

21.10.2025 14:42|ПсковКомментариев: 0

По техническим причинам в расписание и маршрут следования ряда пассажирских поездов в Ленинградской и Псковской областях вносятся изменения, сообщается в Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

Поезда №812 «Ласточка» Псков – Санкт-Петербург и №811 «Ласточка» Санкт-Петербург – Псков проследуют через станции Батецкая, Дно. В связи с этим время в пути следования данных поездов увеличится.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Ранее сообщалось об изменении следования поездов №810 «Ласточка» Псков – Санкт-Петербург и №809 «Ласточка» Санкт-Петербург – Псков.  

Северо-Западная транспортная прокуратура поставила на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с изменениями в движении поездов. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
