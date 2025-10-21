Общество

Молодёжный центр Пскова отметил 15-летие

Псковский молодежный центр отметил свое 15-летие, сообщили в группе «Деловая Россия Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Деловая Россия Псковская область»

Псковское региональное отделение «Деловой России» выступило генеральным партнёром торжества, ведь поддержка молодёжных организаций — одно из направлений работы объединения в регионе.

«Мы верим в молодых, активных и смелых — тех, кто создаёт будущее уже сегодня», - отметили представители.

Слова благодарности прозвучали от Елены Шацковой, председателя комитета по молодёжной политике и предпринимательству отделения. Её слова напомнили, как важно создавать возможности для самореализации молодёжи.

«Пятничный вечер в "Лофте" получился таким, каким и должен быть юбилей: тёплым, ярким и по‑домашнему душевным. Гости пели, танцевали, делали атмосферные фото, принимали участие в мастер‑классах и наслаждались огненным шоу. Такие проекты показывают: когда бизнес и молодёжь объединяют силы, рождаются настоящие идеи и результаты», - заключили в отделении «Деловой России».