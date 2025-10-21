Общество

На заводе «Титан-Полимер» прошла отработка действий при чрезвычайных ситуациях

На заводе «Титан-Полимер» состоялась плановая отработка действий при чрезвычайных ситуациях с участием сотрудников МЧС города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Фото: пресс-служба «Титан-Полимера»

В рамках межведомственного взаимодействия специалисты пожарно-спасательного подразделения проверили состояние системы оповещения и сигнализации, готовность оборудования к быстрому реагированию в случае чрезвычайной ситуации, а также сверили планы эвакуации с планировкой производственных цехов и расположением подъездных путей. Это позволит обеспечить точное и быстрое ориентирование при возможных нештатных ситуациях и своевременное проведение эвакуационных мероприятий.

Сотрудники завода «Титан-Полимер» также отработали навыки применения огнетушителей различных типов и взаимодействие с экстренными службами.

Подобные мероприятия проводятся на предприятии на регулярной основе и являются обязательной частью программы по обеспечению промышленной и пожарной безопасности. Так, в 2026 году запланированы учения и тренировки сотрудников предприятия совместно с подразделениями пожарной охраны.