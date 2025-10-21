Общество

Индекс готовности псковского филиала «Россети Северо-Запад» к осенне-зимнему периоду составляет 96%, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Скриншот: Михаил Ведерников / Telegram

Подготовку к осенне-зимнему периоду и реализацию программы повышения надёжности электроснабжения Псковской области обсудили на выездном совещании с гендиректором компании «Россети Северо-Запад» Вячеславом Торсуновым и новым руководителем Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Сабиром Агамалиевым.

«Мы видим большую работу, которую выполняют "Россети Северо-Запад" для повышения надёжности электроснабжения в регионе. При этом важно понимать: для модернизации устаревшей электросетевой инфраструктуры необходимы системные и комплексные решения. Продолжаем совместную работу на федеральном уровне, чтобы реализовать все запланированные мероприятия в рамках программы повышения надёжности электроснабжения», - отметил губернатор региона.