Общество

Разработан анализ крови, выявляющий более 50 видов рака

Учёные из Университета Джонса Хопкинса разработали передовой тест MCED (Multi-Cancer Early Detection) для раннего обнаружения раковых клеток в организме, сообщили в Telegram-канале Baza.

Используя метод декодирования генома и машинного анализа результатов, учёные могут определять крошечные фрагменты мутировавшей ДНК. Тест позволяет выявить признаки заболевания за три года до появления первых симптомов и обладает очень небольшой погрешностью, пишет The New York Post.

Метод исследования MCED пока не одобрен для широкого использования, однако пройти его можно в частных клиниках США. Результаты таких тестов не являются окончательными — их нужно подтверждать другими исследованиями.

Теперь, по словам учёных, науке предстоит разработать протокол лечения для пациентов с такими «сверхранними» стадиями заболевания.