Общество

Псковский район закупает отечественный экскаватор-погрузчик

В Псковском районе продолжают укреплять коммунальное хозяйство, закупая новую технику, сообщила на своей странице в сети «ВКонтакте» глава района Наталья Федорова.

Фото здесь и далее: страница «ВКонтакте» Натальи Федоровой

В ближайшее время коммунальные службы получат экскаватор-погрузчик ELAZ-BL 880, который поможет специалистам выполнять широкий спектр дорожно-строительных и коммунальных работ без привлечения сторонних организаций.

Районная администрация решила вложить средства в это приобретение, выбрав отечественного производителя — Елабужский автомобильный завод. Этот завод зарекомендовал себя на рынке благодаря производству специализированной техники для различных отраслей, включая дорожно-строительную и коммунальную.

В настоящее время техника уже доставлена, оформляются необходимые документы.