«Итэкс» оштрафовали на четыре тысячи за неисправную сигнализацию в красногородском интернате

Арбитражный суд Псковской области привлёк общество «Итэкс» к ответственности за неисправную пожарную сигнализацию в Красногородском доме-интернате (деревня Саурово), сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

В ходе плановой проверки МЧС России в августе 2025 года было установлено, что система пожарной сигнализации и оповещения в учреждении частично не работала:

не срабатывали пожарные извещатели в 16 помещениях на всех трёх этажах здания;

звуковое оповещение на первом и втором этажах отсутствовало полностью, на третьем — работало лишь частично.

При этом в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты от 5 августа 2025 года значилось, что оборудование исправно и обслужено представителем ООО «Итэкс».

Учитывая, что ООО «Итэкс» включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также признало вину и устранило нарушения после проверки, суд назначил минимально возможное наказание.

По решению суда общество привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ с назначение наказания в виде административного штрафа в размере 4 000 рублей.