Общество

Невельский отдел МВД набирает сотрудников и обещает отпуск длиной 40 дней

Межмуниципальный отдел МВД России «Невельский» объявил о наборе кандидатов на службу.

Отдел ищет сотрудников на должности рядового, среднего и старшего начальствующего состава. Кандидаты должны быть годны по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

Сотрудники МВД получают ряд преимуществ, включая ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 40 календарных дней, бесплатное медицинское обслуживание для себя и членов семьи, возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях МВД России, а также компенсацию за поднаем жилья.

Все желающие могут обратиться по адресу: Псковская область, город Невель, улица Ленина, дом 10 (кабинет 35) или по телефонам: 8(81151)2-14-95, 8-999-093-82-52 для получения дополнительной информации.