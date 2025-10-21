Общество

Юные псковские спортсмены вновь побывали на шоу четырехкратного олимпийского чемпиона

Юные спортсмены из Псковской области вновь побывали в Москве на шоу четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова «Легенды спорта. Наследие». Это уникальный проект, объединяющий на одной арене несколько видов спорта: спортивную, художественную, воздушную и эстетическую гимнастику, акробатику, акробатический рок-н-ролл, прыжки на батуте и цирковое искусство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Более 25 учащихся детско-юношеских спортивных школ, представители спортивных федераций региона стали зрителями грандиозной постановки, в которой задействовано около 350 участников. В их числе олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы: от легендарных спортсменов до действующих членов национальных сборных.

Выступления звезд спорта произвели большое впечатление на псковских ребят и вдохновили их на новые достижения.

«Дети были поражены масштабностью шоу и составом его участников. На одной сцене они увидели сестер Авериных, Александру Солдатову, Никиту Нагорного, Артура Далалояна и других прославленных гимнастов», — рассказала представитель минспорта региона, сопровождавшая ребят в поездке.

Кроме того, псковичам понравилась экскурсия по столице, в которую они отправились перед шоу. Школьники побывали на Красной площади, Воробьевых горах, в парке «Зарядье», увидели храм Христа Спасителя, МГУ, здание правительства России и Государственной Думы, а также посетили выставочные залы ВДНХ.

Поездка в Москву для юных спортсменов состоялась при поддержке правительства Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере MAX поблагодарил Алексея Немова и всю его команду за замечательное мероприятие и приглашение псковских ребят.