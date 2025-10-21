Общество

В Псковском районе запустили проект «Забота по соседству» для поддержки пожилых людей

В Псковской области стартовал новый социальный проект «Забота по соседству», направленный на всестороннюю поддержку пожилых жителей Псковского района. Его главная цель – создать удобную и доступную систему помощи, где каждый нуждающийся сможет получить необходимую поддержку и консультацию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: Благотворительный проект «Забота по соседству»

В рамках проекта подопечные смогут бесплатно получить:

Лекарственные средства, не входящие в перечень льготных, но необходимые по назначению лечащего врача.

Наборы продуктов, включающие базовые товары длительного хранения: крупы, консервы, чай, кофе, растительное масло и другое.

Волонтерскую помощь в решении бытовых вопросов.

Однако организаторы подчеркивают, что «Забота по соседству» – это не просто разовые акции, а целая экосистема поддержки.

«Своей ключевой задачей мы видим создание для пожилого человека системы «единого окна». Часто людям сложно разобраться, куда и по какому вопросу обращаться. В нашем проекте они получат комплексную поддержку, а при необходимости – четкую «дорожную карту» дальнейших действий. Мы хотим, чтобы каждый обратившийся чувствовал, что о нем позаботились и ему помогли выстроить маршрут решения своей проблемы», – отмечают организаторы.

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке благотворительного фонда Тимченко, а также широкому партнерскому альянсу. В него вошли региональное отделение МООО «Российские Студенческие Отряды», региональное отделение «Союза пенсионеров России», Совет по молодежной политике города Пскова, а также центры социального обслуживания Пскова и области.

Работа ведется в тесном взаимодействии с региональными комитетами по здравоохранению и социальной защите, что обеспечивает системный подход к решению проблем старшего поколения.

Проект «Забота по соседству» призван не только оказать материальную и физическую помощь, но и снизить чувство одиночества пожилых людей, укрепив тем самым сообщество взаимной поддержки и заботы в Псковском районе.