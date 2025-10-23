Общество

Мошенники стали притворяться газовиками и сообщать об «изменениях в законе»

Телефонные мошенники начали использовать новую схему, выдавая себя за сотрудников газовых служб, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе акционерного общества «Газпром газораспределение Псков». Злоумышленники утверждают, что необходимо срочно заключить договор на обслуживание газового оборудования, ссылаясь на «изменения в законе».

Схема выглядит следующим образом:

Звонит неизвестный и сообщает о необходимости заключения договора; Он присылает «номер талона» и предлагает проверить его на сайте, который оказывается ловушкой; После ввода данных жертва получает СМС с кодом, который злоумышленники просят продиктовать; Затем мошенники звонят от имени «правоохранительных органов» и уговаривают перевести деньги на «безопасный счёт».

Важно помнить, что «Газпром газораспределение Псков» никогда не заключает и не продлевает договоры на техническое обслуживание по телефону, подчеркнули в компании.

По всем вопросам можно обратиться в единые клиентские центры газовых компаний, а также посетить официальный сайт или написать сообщение в официальной группе «ВКонтакте».